У Києві чоловік впритул розстріляв директора клініки репродуктології - нападника досі шукають

У Києві 3 вересня чоловік впритул понад 20 пострілами розстріляв директора столичної клініки репродуктології, стрілка шукають, відкрито кримінальне провадження. Про це пише УНН з посиланням на ГУНП у столиці.

У Києві чоловік впритул розстріляв директора столичної клініки репродуктології – розпочато кримінальне провадження - повідомили в поліції.

Що сталося

Стрілянина відбулась сьогодні близько 10 ранку у Святошинському районі столиці біля вхідних дверей медичного закладу.

"Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували", - вказали в поліції.

Що відомо про стрілка

Наразі тривають заходи з затримання особи, причетної до скоєння злочину. Триває спеціальна поліцейська операція.

Дії правоохоронців

Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також мотив скоєння злочину. Тривають невідкладні слідчі дії. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури.

У Києві знову стрілянина - триває спецоперація із затримання озброєного чоловіка