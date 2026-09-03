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Шахед-136

У Києві знову стрілянина - триває спецоперація із затримання озброєного чоловіка

Київ • УНН

 • 2012 перегляди

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, один чоловік постраждав. До затримання стрілка залучили спецпідрозділ КОРД.

У Києві знову стрілянина - триває спецоперація із затримання озброєного чоловіка

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Правоохоронці намагаються затримати стрілка. Наразі відомо про одного постраждалого, якому надають медичну допомогу. Про це повідомляє поліція Києва 3 вересня, передає УНН.

У столиці триває спеціальна поліцейська операція по затриманню озброєного злочинця

– йдеться у дописі поліції.

Де сталася стрілянина 

Повідомлення про стрілянину у Святошинському районі надійшло до правоохоронців вранці.

Що відомо про постраждалого

На місці події, за даними поліції, встановили одного постраждалого чоловіка. Йому надають допомогу лікарі.

Які дії поліції

"По тривозі піднятий особовий склад територіального та головного управлінь поліції. До пошуків та затримання підозрюваного залучено також додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД", – сказано у дописі.

Нагадаємо

Поліція оперативно затримала 42-річного чоловіка в стані сп'яніння, який хаотично стріляв у Бучі. Поранених немає, відкрито кримінальне провадження.

Алла Кіосак

КиївКримінал
Вибухи
Національна поліція України
Київ