В Киеве снова стрельба - продолжается спецоперация по задержанию вооружённого мужчины
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева произошла стрельба, один мужчина пострадал. Для задержания стрелка привлекли спецподразделение КОРД.
В Святошинском районе Киева произошла стрельба. Правоохранители пытаются задержать стрелка. В настоящее время известно об одном пострадавшем, которому оказывают медицинскую помощь. Об этом 3 сентября сообщает полиция Киева, передает УНН.
В столице продолжается специальная полицейская операция по задержанию вооруженного преступника
Где произошла стрельба
Сообщение о стрельбе в Святошинском районе поступило правоохранителям утром.
Что известно о пострадавшем
На месте происшествия, по данным полиции, обнаружили одного пострадавшего мужчину. Врачи оказывают ему помощь.
Какие действия предпринимает полиция
"По тревоге поднят личный состав территориального и главного управлений полиции. К поискам и задержанию подозреваемого также привлечены дополнительные силы полиции, в частности бойцы спецподразделения КОРД", – говорится в сообщении.
Напомним
Полиция оперативно задержала 42-летнего мужчину в состоянии опьянения, который хаотично стрелял в Буче. Раненых нет, открыто уголовное производство.