В Киеве снова стрельба - продолжается спецоперация по задержанию вооружённого мужчины

В Святошинском районе Киева произошла стрельба. Правоохранители пытаются задержать стрелка. В настоящее время известно об одном пострадавшем, которому оказывают медицинскую помощь. Об этом 3 сентября сообщает полиция Киева, передает УНН.

В столице продолжается специальная полицейская операция по задержанию вооруженного преступника – говорится в сообщении полиции.

Где произошла стрельба

Сообщение о стрельбе в Святошинском районе поступило правоохранителям утром.

Что известно о пострадавшем

На месте происшествия, по данным полиции, обнаружили одного пострадавшего мужчину. Врачи оказывают ему помощь.

Какие действия предпринимает полиция

"По тревоге поднят личный состав территориального и главного управлений полиции. К поискам и задержанию подозреваемого также привлечены дополнительные силы полиции, в частности бойцы спецподразделения КОРД", – говорится в сообщении.

Напомним

Полиция оперативно задержала 42-летнего мужчину в состоянии опьянения, который хаотично стрелял в Буче. Раненых нет, открыто уголовное производство.