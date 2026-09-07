Україна хоче використати вересень-жовтень для перезапуску дипломатичного процесу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав від спецпосланців США інформацію про те, що росіяни готові до переговорів", зазначивши, що Україна хоче використати вересень- жовтень для перезапуску дипломатичного процесу. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Axios, передає УНН.

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Зеленський заявив, що посланці США приїхали до москви та Києва, головним чином, щоб "розблокувати"дипломатичний процес, але також привезли з собою деякі нові ідеї.

Президент відмовився розкривати всі деталі, але сказав, що деякі з обговорень стосувалися потенційних кроків деескалації з боку росії та України до та протягом зими.

"Є ідеї щодо енергетики та щодо зерна, щодо електроенергії та щодо нафти і газу. У нас різні інтереси, у росії та в нас", – сказав Зеленський.

На запитання, чи передбачає новий підхід США як відновлення переговорів, так і спробу досягти домовленостей, які б дозволили Україні та росії пережити зиму без серйозної ескалації, Зеленський відповів, що інтерпретація "дуже близька до реальності цих розмов".

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Він назвав першу мету відновленням переговорів, а другу - спробою зробити майбутню зиму відмінною від попередніх, коли російські атаки на енергетичну інфраструктуру України загострили війну.

За його словами, метою буде знайти кроки до або під час зими, "які можуть наблизити сторони до миру"

"У нас є вересень, жовтень, щоб знайти будь-який спосіб говорити. Без діалогу у нас не буде результату. Я думаю, що президент Трамп може знайти спосіб реального початку процесу переговорів до холодної зими", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що після переговорів американської делегації в москві та Києві вдалося досягти помітного поступу, а сторони обговорили можливість проведення додаткових тристоронніх переговорів.