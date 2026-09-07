Корецький зібрав термінову нараду через транспортний колапс у Києві, вимагає забезпечити належну роботу метро

Кабінет міністрів доручив столичній владі забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих рішень на тлі транспортного колапсу. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Провів термінову нараду з урядовцями та представниками столичної влади через транспортний колапс у Києві. Доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих Урядом рішень, щоб люди могли нормально дістатися додому. Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим - написав Корецький.

Він додав, що затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки та комфорту.

Рішення мають виконуватися. Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Чекаю від міської влади оперативної реакції. Безпека та комфорт людей - наш спільний та безумовний пріоритет - додав Корецький.

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