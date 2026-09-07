Корецький зібрав термінову нараду через транспортний колапс у Києві, вимагає забезпечити належну роботу метро
Київ • УНН
Прем’єр Сергій Корецький доручив столичній владі забезпечити роботу метро на тлі транспортного колапсу. Рішення має виконуватися негайно.
Кабінет міністрів доручив столичній владі забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих рішень на тлі транспортного колапсу. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.
Провів термінову нараду з урядовцями та представниками столичної влади через транспортний колапс у Києві. Доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих Урядом рішень, щоб люди могли нормально дістатися додому. Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим
Він додав, що затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки та комфорту.
Рішення мають виконуватися. Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Чекаю від міської влади оперативної реакції. Безпека та комфорт людей - наш спільний та безумовний пріоритет
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