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Корецкий созвал срочное совещание из-за транспортного коллапса в Киеве, требует обеспечить надлежащую работу метро

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Премьер-министр Сергей Корецкий поручил столичным властям обеспечить работу метро на фоне транспортного коллапса. Решение должно выполняться немедленно.

Корецкий созвал срочное совещание из-за транспортного коллапса в Киеве, требует обеспечить надлежащую работу метро

Кабинет министров поручил столичным властям обеспечить надлежащую работу метрополитена в соответствии с принятыми решениями на фоне транспортного коллапса. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН

Провел срочное совещание с чиновниками и представителями столичных властей из-за транспортного коллапса в Киеве. Поручил незамедлительно обеспечить надлежащую работу метрополитена в соответствии с принятыми Правительством решениями, чтобы люди могли нормально добраться домой. Нет и не может быть абсолютно никаких оснований медлить с этим 

- написал Корецкий. 

Он добавил, что пробки на дорогах, очереди и скопления людей на остановках общественного транспорта не добавляют безопасности и комфорта.

Решения должны выполняться. Выполняться быстро и с учетом актуальной ситуации в городе. Жду от городских властей оперативной реакции. Безопасность и комфорт людей — наш общий и безусловный приоритет 

- добавил Корецкий. 

Напомним 

В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час. Он будет длиться с 01:00 до 05:00. Общественный транспорт будет работать на час дольше, при этом график работы ресторанов, развлекательных заведений и ТРЦ не изменят.  

Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября07.09.26, 16:02 • 30233 просмотра

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Киев