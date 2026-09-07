Корецкий созвал срочное совещание из-за транспортного коллапса в Киеве, требует обеспечить надлежащую работу метро
Киев • УНН
Премьер-министр Сергей Корецкий поручил столичным властям обеспечить работу метро на фоне транспортного коллапса. Решение должно выполняться немедленно.
Кабинет министров поручил столичным властям обеспечить надлежащую работу метрополитена в соответствии с принятыми решениями на фоне транспортного коллапса. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
Провел срочное совещание с чиновниками и представителями столичных властей из-за транспортного коллапса в Киеве. Поручил незамедлительно обеспечить надлежащую работу метрополитена в соответствии с принятыми Правительством решениями, чтобы люди могли нормально добраться домой. Нет и не может быть абсолютно никаких оснований медлить с этим
Он добавил, что пробки на дорогах, очереди и скопления людей на остановках общественного транспорта не добавляют безопасности и комфорта.
Решения должны выполняться. Выполняться быстро и с учетом актуальной ситуации в городе. Жду от городских властей оперативной реакции. Безопасность и комфорт людей — наш общий и безусловный приоритет
Напомним
В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час. Он будет длиться с 01:00 до 05:00. Общественный транспорт будет работать на час дольше, при этом график работы ресторанов, развлекательных заведений и ТРЦ не изменят.
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