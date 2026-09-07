Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября

В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час на один час, продлят работу общественного транспорта, изменят режим движения метро и по мостам во время воздушных тревог, а также временно ограничат проведение массовых мероприятий в местах, где нет укрытий. Об этом 7 сентября мэр Киева Виталий Кличко написал в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

По его словам, соответствующие решения принял Совет обороны Киева на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в столице.

Детали

Изменения коснутся сразу нескольких сфер:

продолжительности комендантского часа;

графика работы общественного транспорта:; движения метро на открытых участках;

проезда по мостам через Днепр во время воздушных тревог;

проведения массовых мероприятий;

работы городских сервисов;

и оповещения о различных уровнях угроз.

Все новые правила начнут действовать с 00:00 10 сентября.

Движение общественного транспорта

С учетом того, что комендантский час для Киева сократят, на один час продлится и график работы общественного транспорта столицы. Это позволит киевлянам и гостям города дольше пользоваться метро, автобусами, троллейбусами и другим коммунальным транспортом перед началом комендантского часа.

В то же время график работы заведений общественного питания, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров в связи с изменением комендантского часа пересматривать не будут. Они будут работать по действующим правилам.

Виталий Кличко также напомнил, что с 3 сентября по решению Совета обороны Киева транзитному крупногабаритному транспорту разрешили движение по столице во время комендантского часа.

Отдельное решение приняли в отношении пассажиров, прибывающих в Киев по железной дороге ночью. Поскольку часть поездов прибывает в столицу с опозданием и пассажиры могут оказаться на Центральном железнодорожном вокзале уже во время комендантского часа, город планирует организовать четыре специальных автобусных маршрута для их перевозки.

Таким образом, гости столицы, которые будут прибывать в Киев поздно ночью из-за задержек железнодорожного сообщения, смогут добраться от вокзала до других районов столицы.

Как будет работать метро при разных уровнях угрозы

Отдельный блок решений касается работы открытых участков Киевского метрополитена во время воздушных угроз.

Режим движения будет зависеть от уровня опасности. При желтом уровне угрозы Сырецко-Печерская линия метро, или зеленая ветка, будет работать без ограничений. Движение поездов сохранится, в частности, через открытый участок на Южном мосту. Пассажиров будут перевозить как с левого берега на правый, так и в обратном направлении. А "зеленая линия" продолжит работать как единственный маршрут между двумя берегами без разрыва движения.

Однако при красном уровне угрозы схема будет иной. В таком случае движение по "зеленой линии" будет возможно только на отдельных участках: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи" на правом берегу и от станции "Славутич" до станции "Красный хутор" на левом.

Перевозить пассажиров через Южный мост при красном уровне угрозы метро не будет.

Святошинско-Броварская, или "красная, линия" метро продолжит работать по схеме, которая применялась и ранее. Во время воздушной угрозы пассажиров будут перевозить только на подземном участке от станции "Академгородок" до "Арсенальной". На наземном участке "красной ветки" в таком режиме метро прекратит перевозить пассажиров.

В то же время наземный общественный транспорт в столице, по словам мэра, продолжит курсировать без ограничений. Кроме того, город уже организовал дополнительный автобусный маршрут, который частично дублирует "красную линию" метрополитена.

Автобусы уже сейчас постоянно курсируют от станции метро "Дворец спорта" через станцию "Арсенальная" до станции метро "Лесная". Этот маршрут обеспечивает альтернативное сообщение между центральной частью города и левым берегом в периоды, когда наземный участок "красной линии" метро не перевозит пассажиров.

Как изменится движение по мостам через Днепр

Совет обороны Киева также определил отдельный порядок движения по мостовым переходам через Днепр во время воздушных тревог.

Южный мост во время воздушной тревоги в целом останется открытым для движения транспорта. Вместе с тем предусмотрено технологическое перекрытие моста на полчаса после объявления воздушной тревоги и еще на полчаса после ее отбоя. Кроме того, непосредственно во время воздушной тревоги будет закрыт заезд на Южный мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука.

Другие ключевые мостовые переходы через Днепр — Дарницкий мост, мост Патона, мост Метро и Северный мост — будут работать без изменений.

Отдельный режим предусмотрен для Подольско-Воскресенского мостового перехода. Там, как и на Южном мосту, введут технологическое перекрытие на полчаса после объявления воздушной тревоги и на полчаса после ее отбоя.

Кроме того, на мостовом переходе изменят организацию дорожного движения и введут реверсивное движение.

В Киеве ограничивают массовые мероприятия

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице также вводятся временные ограничения на проведение массовых мероприятий. По словам Кличко, в городе запретят все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия, которые проводят на открытых территориях.

Ограничение также будет касаться мероприятий в помещениях и сооружениях, где нет укрытий.

Оповещения о разных уровнях угрозы

На фоне введения разных режимов работы транспорта в зависимости от уровня опасности город также меняет систему информирования граждан.

Кличко сообщил, что оповещения о разных уровнях угрозы уже доступны в городском мобильном приложении "Киев Цифровой". Там жители и гости столицы будут получать информацию о соответствующем уровне опасности во время воздушной тревоги, от которого, в частности, будет зависеть работа открытых участков метрополитена.

Работа бизнеса и городских учреждений

Субъекты хозяйствования различных форм собственности смогут продолжать работу в соответствии с решениями правительства и установленными правилами безопасности.

Городские учреждения при желтом уровне опасности также продолжат предоставлять киевлянам основные услуги. В частности, будут работать Центры предоставления административных услуг, а также учреждения, предоставляющие социальные услуги.

Учебные заведения и медицинские учреждения Киева будут работать в соответствии с протоколами безопасности, которые были определены ранее. Новых отдельных правил для школ, детских садов, больниц и других медицинских учреждений этими решениями не вводили.

Кличко подчеркнул, что городские власти уже проводят необходимые организационные мероприятия, чтобы новый режим работы столицы начал действовать с определенной даты.

"Все эти изменения вводятся в Киеве с 00 часов 10 сентября. Город осуществляет необходимые организационные мероприятия для внедрения принятых решений", — заявил мэр столицы.

Контекст

Кабинет министров принял изменения, которые адаптируют работу государства, экономики и инфраструктуры к новой тактике российского террора. В частности, сигналы воздушной тревоги разделяются по уровню опасности на желтый и красный, а в Киеве предлагается пересмотреть время комендантского часа и движения метро.

Напомним

В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час и продлят работу транспорта