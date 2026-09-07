Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня

У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину на одну годину, подовжать роботу громадського транспорту, змінять режим руху метро та мостами під час повітряних тривог, а також тимчасово обмежать проведення масових заходів у місцях, де немає укриттів. Про це 7 вересня мер Києва Віталій Кличко написав у своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.

За його словами, відповідні рішення ухвалила Рада оборони Києва на тлі погіршення безпекової ситуації у столиці.

Деталі

Зміни стосуватимуться одразу кількох сфер:

тривалості комендантської години;

графіка роботи громадського транспорту:; руху метро відкритими ділянками;

проїзду мостами через Дніпро під час повітряних тривог;

проведення масових заходів;

роботи міських сервісів;

та оповіщення про різні рівні загроз.

Усі нові правила почнуть діяти з 00:00 10 вересня.

Рух громадського транспорту

Враховуючи те, що комендантську годину для Києва скоротять, на одну годину подовжиться й графік роботи громадського транспорту столиці. Це має дозволити киянам та гостям міста довше користуватися метро, автобусами, тролейбусами та іншим комунальним транспортом перед початком комендантської години.

Водночас графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів та торговельно-розважальних центрів у зв'язку зі зміною комендантської години не переглядатимуть. Вони працюватимуть за чинними правилами.

Віталій Кличко також нагадав, що з 3 вересня за рішенням Ради оборони Києва транзитному великогабаритному транспорту дозволили рух столицею під час комендантської години.

Окреме рішення ухвалили щодо пасажирів, які прибувають до Києва залізницею вночі. Через те, що частина поїздів прибуває до столиці із запізненням і пасажири можуть опинитися на Центральному залізничному вокзалі вже під час комендантської години, місто планує організувати чотири спеціальні автобусні маршрути для їх перевезення.

Таким чином гості столиці, які прибуватимуть до Києва пізно вночі через затримки залізничного сполучення, матимуть можливість дістатися від вокзалу до інших районів столиці.

Як працюватиме метро під час різних рівнів загрози

Окремий блок рішень стосується роботи відкритих ділянок Київського метрополітену під час повітряних загроз.

Режим руху залежатиме від рівня небезпеки. Під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія метро, або зелена гілка, працюватиме без обмежень. Рух поїздів збережеться, зокрема, через відкриту ділянку на Південному мосту. Пасажирів перевозитимуть як із лівого берега на правий, так і у зворотному напрямку. А "зелена лінія" продовжить працювати як єдиний маршрут між двома берегами без розриву руху.

Однак при червоному рівні загрози схема буде іншою. У такому разі рух "зеленою лінією" буде можливий лише окремими ділянками: від станції "Сирець" до станції "Видубичі" на правому березі та від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір" на лівому.

Перевозити пасажирів через Південний міст під час червоного рівня загрози метро не буде.

Святошинсько-Броварська, або "червона, лінія" метро продовжить працювати за схемою, яка застосовувалася й раніше. Під час повітряної загрози пасажирів перевозитимуть лише підземною ділянкою від станції "Академмістечко" до "Арсенальної". Наземною частиною "червоної гілки" у такому режимі для підземки перевозити пасажирів припинить.

Водночас наземний громадський транспорт у столиці, за словами мера, продовжить курсувати без обмежень. Крім того, місто вже організувало додатковий автобусний маршрут, який частково дублює "червону лінію" метрополітену.

Автобуси вже зараз постійно курсують від станції метро "Палац спорту" через станцію "Арсенальна" до станції метро "Лісова". Цей маршрут забезпечує альтернативне сполучення між центральною частиною міста та лівим берегом у періоди, коли наземна ділянка "червоної лінії" метро не перевозить пасажирів.

Як зміниться рух мостами через Дніпро

Рада оборони Києва також визначила окремий порядок руху мостовими переходами через Дніпро під час повітряних тривог.

Південний міст під час повітряної тривоги загалом залишатиметься відкритим для руху транспорту. Водночас передбачено технологічне перекриття мосту на пів години після оголошення повітряної тривоги та ще на пів години після її відбою. Крім того, безпосередньо під час повітряної тривоги буде закритий заїзд на Південний міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука.

Інші ключові мостові переходи через Дніпро – Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний міст – працюватимуть без змін.

Окремий режим передбачили для Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Там, як і на Південному мосту, запровадять технологічне перекриття на пів години після оголошення повітряної тривоги та на пів години після її відбою.

Крім того, на мостовому переході змінять організацію дорожнього руху та запровадять реверсний рух.

У Києві обмежують масові заходи

У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації у столиці також запроваджуються тимчасові обмеження на проведення масових заходів. За словами Кличка, у місті заборонять усі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи, які проводять на відкритих територіях.

Обмеження також стосуватиметься заходів у приміщеннях і спорудах, де немає укриттів.

Сповіщення про різні рівні загрози

На тлі запровадження різних режимів роботи транспорту залежно від рівня небезпеки місто також змінює систему інформування громадян.

Кличко повідомив, що сповіщення про різні рівні загроз уже доступні у міському мобільному застосунку "Київ Цифровий". Там жителі та гості столиці отримуватимуть інформацію про відповідний рівень небезпеки під час повітряної тривоги, від якого, зокрема, залежатиме робота відкритих ділянок метрополітену.

Робота бізнесу та міських установ

Суб'єкти господарювання різних форм власності зможуть продовжувати роботу відповідно до рішень уряду та встановлених безпекових правил.

Міські установи при жовтому рівні небезпеки також продовжать надавати киянам основні послуги. Зокрема, працюватимуть Центри надання адміністративних послуг, а також установи, які надають соціальні послуги.

Заклади освіти та медичні установи Києва працюватимуть відповідно до протоколів безпеки, які були визначені раніше. Нових окремих правил для шкіл, дитячих садків, лікарень та інших медичних закладів цими рішеннями не запроваджували.

Кличко наголосив, що міська влада вже проводить необхідні організаційні заходи, аби новий режим роботи столиці запрацював з визначеної дати.

"Усі ці зміни запроваджуються в Києві з 00 годин 10 вересня. Місто здійснює необхідні організаційні заходи для впровадження ухвалених рішень", – заявив мер столиці.

Контекст

Кабінет міністрів ухвалив зміни, які адаптують роботу держави, економіки та інфраструктури до нової тактики російського терору. Зокрема, розділяються сигнали повітряної тривоги за рівнем небезпеки на жовтий та червоний, а у Києві пропонується переглянути час комендантської години та руху метро.

Нагадаємо

У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину та подовжать роботу транспорту