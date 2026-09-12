Кушнер заявив про прогрес у переговорах, але "сторони не мають спільного бачення"

У Вашингтоні задоволені останніми переговорами у москві та Києві щодо встановлення миру в Україні. Про це в ході зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026) "Мир через силу зараз" заявив спецпосланець президента США Джаред Кушнер, повідомляє УНН.

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За його словами, він сподівається на проведення незабаром тристоронньої зустрічі. Водночас Кушнер наразі не бачить у сторін спільного бачення бажаного результату, при цьому найскладнішим залишається питання територій.

Я думаю, що це, очевидно, певною мірою визначається тим, що відбувається на полі бою, де досить динамічна ситуація в цьому плані. І саме тут позиції сторін досі розходяться - сказав посланець Трампа.

Він підкреслив, що американська сторона намагається "максимально зосередити свої зусилля на тому, що справді може просунути результат уперед", а не займається "показовою дипломатією".

"Якщо Україна … захотіла б відступити до цієї лінії, то, очевидно, у нас уже є решта угоди, розроблена та узгоджена. Наразі Україна не хоче цього робити. І, звісно, наше завдання, як посередників, - з'ясувати, як ми можемо знайти креативне рішення, яке не суперечитиме їхнім бажанням і допоможе їм досягти своєї мети, і при цьому дозволить нам переконати росію припинити конфлікт таким чином, щоб, сподіваємося, обидві сторони змогли рухатися вперед у рамках, які унеможливлять повторення подібного в майбутньому", - резюмував Кушнер.

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