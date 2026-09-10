Білий дім спростував інформацію про можливу заміну Віткоффа та Кушнера на переговорах щодо України

Білий дім спростував повідомлення Financial Times про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито розглядає можливість усунути Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера від переговорів щодо завершення війни росії проти України. У Вашингтоні заявили, що Трамп повністю довіряє їм вести переговори від імені США, пише УНН.

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Речниця Білого дому Анна Келлі наголосила, що адміністрація не відмовлялася коментувати матеріал FT. За її словами, видання опублікувало статтю раніше зазначеного для відповіді дедлайну, після чого написало, що Білий дім відмовився від коментарів.

Уся ця історія – суцільна фейкова новина, заснована на словах анонімних "джерел" низького рівня, які не мають уявлення, про що говорять. Жодних із цих нібито розмов не відбувається – йдеться у заяві Білого дому.

Трамп продовжує довіряти Віткоффу та Кушнеру

У Білому домі заявили, що Віткофф і Кушнер продовжують працювати над досягненням мирної угоди, а президент США "повністю довіряє їм керувати переговорами від імені Сполучених Штатів".

Раніше Financial Times із посиланням на 5 поінформованих джерел повідомила, що Білий дім розглядає скорочення участі Віткоффа та Кушнера в переговорах, а провіднішу роль може отримати директор ЦРУ Джон Реткліфф. У Білому домі ці твердження категорично заперечили.

Віткоффа та Кушнера можуть замінити на директора ЦРУ у переговорах рф та України