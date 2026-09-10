Белый дом опроверг информацию о возможной замене Виткоффа и Кушнера на переговорах по Украине

Белый дом опроверг сообщение Financial Times о том, что администрация президента США Дональда Трампа якобы рассматривает возможность отстранить Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера от переговоров по завершению войны россии против Украины. В Вашингтоне заявили, что Трамп полностью доверяет им вести переговоры от имени США, пишет УНН.

Детали

Представительница Белого дома Анна Келли подчеркнула, что администрация не отказывалась комментировать материал FT. По ее словам, издание опубликовало статью раньше указанного для ответа дедлайна, после чего написало, что Белый дом отказался от комментариев.

Вся эта история — сплошная фейковая новость, основанная на словах анонимных "источников" низкого уровня, которые не имеют представления, о чем говорят. Никаких из этих якобы разговоров не происходит — говорится в заявлении Белого дома.

Трамп продолжает доверять Уиткоффу и Кушнеру

В Белом доме заявили, что Уиткофф и Кушнер продолжают работать над достижением мирного соглашения, а президент США "полностью доверяет им руководить переговорами от имени Соединенных Штатов".

Ранее Financial Times со ссылкой на 5 осведомленных источников сообщила, что Белый дом рассматривает сокращение участия Уиткоффа и Кушнера в переговорах, а более заметную роль может получить директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В Белом доме эти утверждения категорически опровергли.

Виткоффа и Кушнера могут заменить на директора ЦРУ на переговорах между РФ и Украиной