Виткоффа и Кушнера могут заменить на директора ЦРУ на переговорах между РФ и Украиной

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сократить участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах о завершении войны россии против Украины. Ведущую роль в дипломатических контактах может взять на себя директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщает Financial Times со ссылкой на 5 осведомлённых источников, пишет УНН.

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По данным издания, американские должностные лица, близкие к Рэтклиффу, уже сообщили европейским коллегам, что он готовится активнее подключиться к челночной дипломатии. В то же время директор ЦРУ продолжит контакты с представителями разведок Украины и россии.

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Окончательного решения Трамп пока не принял. Белый дом и ЦРУ отказались комментировать возможные изменения в переговорной команде.

Переговоры Уиткоффа не привели к прорыву

Уиткофф посетил москву уже 8 раз, был он и в Киеве. Его последний визит в россию вместе с Кушнером также не принёс заметного прогресса в переговорах.

По данным FT, в европейских столицах положительно восприняли возможность изменения американской переговорной команды после длительного периода безрезультатных контактов с москвой.

В то же время источники издания сообщают о соперничестве между Рэтклиффом и Уиткоффом за ведущую роль в переговорах. Возможность кадровых перестановок в Вашингтоне начали рассматривать ещё после провала предыдущей попытки достичь договорённостей в конце февраля, однако процесс приостановили из-за войны с Ираном.

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