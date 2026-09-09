Виткоффа и Кушнера могут заменить на директора ЦРУ на переговорах между РФ и Украиной
Киев • УНН
США рассматривают более активную роль директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в переговорах по Украине. Окончательного решения Трамп не принял.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сократить участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах о завершении войны россии против Украины. Ведущую роль в дипломатических контактах может взять на себя директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщает Financial Times со ссылкой на 5 осведомлённых источников, пишет УНН.
Детали
По данным издания, американские должностные лица, близкие к Рэтклиффу, уже сообщили европейским коллегам, что он готовится активнее подключиться к челночной дипломатии. В то же время директор ЦРУ продолжит контакты с представителями разведок Украины и россии.
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Окончательного решения Трамп пока не принял. Белый дом и ЦРУ отказались комментировать возможные изменения в переговорной команде.
Переговоры Уиткоффа не привели к прорыву
Уиткофф посетил москву уже 8 раз, был он и в Киеве. Его последний визит в россию вместе с Кушнером также не принёс заметного прогресса в переговорах.
По данным FT, в европейских столицах положительно восприняли возможность изменения американской переговорной команды после длительного периода безрезультатных контактов с москвой.
В то же время источники издания сообщают о соперничестве между Рэтклиффом и Уиткоффом за ведущую роль в переговорах. Возможность кадровых перестановок в Вашингтоне начали рассматривать ещё после провала предыдущей попытки достичь договорённостей в конце февраля, однако процесс приостановили из-за войны с Ираном.
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