"Это может произойти, у нас состоялся хороший разговор" — Трамп о возможной трёхсторонней встрече с путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться, передает УНН.

"У нас был прекрасный разговор. Он стремится заключить сделку, и если Зеленский стремится заключить сделку — это было бы очень хорошо", — сказал Трамп.

Он заявил, что задержка с подписанием мирного соглашения связана с тем, что Зеленский и путин ненавидят друг друга.

Отвечая на вопрос, собирается ли Трамп провести трехстороннюю встречу, он ответил: "Это может произойти. У нас был хороший разговор. Это может произойти".

Напомним

российский диктатор владимир путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, речь шла о визитах спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.