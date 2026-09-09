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"Це може статися, у нас була хороша розмова" - Трамп про можливу тристоронню зустріч з путіним та Зеленським

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Дональд Трамп заявив, що зустріч із путіним і Зеленським може відбутися. Затримку мирної угоди він пояснив їхньою взаємною неприязню.

"Це може статися, у нас була хороша розмова" - Трамп про можливу тристоронню зустріч з путіним та Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що тристороння зустріч із російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським може відбутися, передає УНН

"У нас була чудова розмова. Він прагне укласти угоду, і якщо Зеленський прагне укласти угоду - це було б дуже добре", - сказав Трамп. 

Він заявив, що затримка підписання мирної угоди пов’язана з тим, що Зеленський і путін ненавидять один одного.

Відповідаючи на питання, чи збирається Трамп провести тристоронню зустріч, він відповів: "Це може статися. У нас була хороша розмова. Це може статися". 

Нагадаємо 

російський диктатор володимир путін та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, йшлося про візити спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. 

Павло Башинський

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