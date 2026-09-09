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росія атакувала "шахедом" потяг Харків - Ізюм, є постраждалі

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

Дрон рф влучив у задню частину потяга на станції біля села Іскра. Спалахнула пожежа, шестеро людей постраждали.

росія атакувала "шахедом" потяг Харків - Ізюм, є постраждалі

російські війська у середу, 9 вересня, вдарили шахедом по потягу Харків-Ізюм. Внаслідок удару постраждали шестеро людей. Про це повідомили в Ізюмській МВА, пише УНН.

Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд з с.Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга сполученням "Харків — Ізюм". Виникла пожежа

- йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали 6 осіб. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Нагадаємо

У вівторок, 8 вересня російські окупанти атакували потяг сполученням Дніпро-Запоріжжя.

Унаслідок атаки рф на поїзд Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця08.09.26, 14:45 • 3256 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Ізюм
Шахед-136
Харків