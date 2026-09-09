росія атакувала "шахедом" потяг Харків - Ізюм, є постраждалі
Київ • УНН
Дрон рф влучив у задню частину потяга на станції біля села Іскра. Спалахнула пожежа, шестеро людей постраждали.
російські війська у середу, 9 вересня, вдарили шахедом по потягу Харків-Ізюм. Внаслідок удару постраждали шестеро людей. Про це повідомили в Ізюмській МВА, пише УНН.
Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд з с.Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга сполученням "Харків — Ізюм". Виникла пожежа
Внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали 6 осіб. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога.
Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
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