російські окупанти атакували потяг Дніпро - Запоріжжя

У вівторок, 8 вересня російські окупанти атакували потяг сполученням Дніпро-Запоріжжя. Про це повідомляє УНН.

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В мережі з’явилось відповідне відео. Повідомляється, що під атакою опинилась електричка на станції Вільнянськ. Про загиблих чи постраждалих наразі невідомо.

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Це не перша атака ворога по залізничному транспорту за останню добу. Раніше ми писали про те, що російські війська атакували поїзд сполученням Київ - Суми.

Нагадаємо

У ніч на 8 вересня Київ зазнав ракетної атаки, пролунало щонайменше п'ять вибухів, пошкоджено житловий будинок та автомобіль.