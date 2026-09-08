російські окупанти атакували потяг Дніпро - Запоріжжя

$44.470.1051.680.11
ukenru
07:39 • 2932 перегляди
У шести регіонах України є знеструмлення через ворожі обстріли
06:50 • 10793 перегляди
російські війська атакували поїзд Київ - Суми, 90 пасажирів вдалось врятуватиVideo
03:56 • 19340 перегляди
Атака на Київ: двоє загиблих і семеро постраждалих
7 вересня, 23:32 • 31763 перегляди
кремль встановив новий дедлайн для захоплення Донеччини - Паліса
7 вересня, 20:14 • 29117 перегляди
Генпрокурор Кравченко подав у відставку
7 вересня, 18:43 • 29538 перегляди
Україна хоче використати вересень-жовтень для перезапуску дипломатичного процесу - Зеленський
7 вересня, 17:44 • 27032 перегляди
Кабмін знову подав до ВР пакет законопроєктів про скасування пільг на посилки до 150 євро
7 вересня, 15:49 • 29131 перегляди
Міжнародні резерви України продовжують "танути" - за серпень скоротилися до $48,7 млрд
Ексклюзив
7 вересня, 14:51 • 28212 перегляди
Контакти США з Україною та рф розморозили процес переговорів, але прориву поки немає - політолог
7 вересня, 13:47 • 23678 перегляди
Я не тримаюся за крісло - Кравченко прокоментував, чи готовий піти з посади Генпрокурора після обшуків в ОГП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2м/с
49%
752мм
Популярнi новини
У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалий7 вересня, 22:58 • 7198 перегляди
Київ атакований ракетами: пошкоджено житловий будинок та автомобіль8 вересня, 00:59 • 12393 перегляди
Бернем і Трамп обговорили припинення вогню в Україні8 вересня, 01:31 • 19465 перегляди
Атака на Київ: у навчальному закладі спалахнула пожежа, в житловому будинку заблоковані люди8 вересня, 01:43 • 14494 перегляди
Нічна атака на Київ: шестеро постраждалих, трьох госпіталізували03:02 • 22720 перегляди
Публікації
До €45 млрд у 2026 році: які умови має виконати Україна для отримання фінансування ЄС7 вересня, 18:16 • 31755 перегляди
Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27: розклад першого туру7 вересня, 13:32 • 46690 перегляди
Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня7 вересня, 13:02 • 48889 перегляди
Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-97 вересня, 12:38 • 50372 перегляди
Від аналітичної довідки до кримінальної справи: юрист пояснив, як БЕБ відкриває провадження проти бізнесу7 вересня, 11:15 • 49662 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Терех
Віталій Кличко
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Одеська область
Харків
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 64008 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 60776 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 69107 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 86295 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 81034 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
P-800 Oniks
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400
Х-101

російські окупанти атакували потяг Дніпро - Запоріжжя

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Війська рф атакували електричку Дніпро - Запоріжжя. Даних про загиблих і постраждалих наразі немає.

російські окупанти атакували потяг Дніпро - Запоріжжя

У вівторок, 8 вересня російські окупанти атакували потяг сполученням Дніпро-Запоріжжя. Про це повідомляє УНН.

Деталі

В мережі з’явилось відповідне відео. Повідомляється, що під атакою опинилась електричка на станції Вільнянськ. Про загиблих чи постраждалих наразі невідомо.

Додатково

Це не перша атака ворога по залізничному транспорту за останню добу. Раніше ми писали про те, що російські війська атакували поїзд сполученням Київ - Суми.

Нагадаємо

У ніч на 8 вересня Київ зазнав ракетної атаки, пролунало щонайменше п'ять вибухів, пошкоджено житловий будинок та автомобіль. 

Євген Устименко

Війна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Запоріжжя