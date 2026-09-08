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The New York Times

Київ атакований ракетами: пошкоджено житловий будинок та автомобіль

Київ • УНН

 • 1544 перегляди

У ніч на 8 вересня Київ зазнав ракетної атаки, пролунало щонайменше п’ять вибухів, пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

Київ атакований ракетами: пошкоджено житловий будинок та автомобіль

Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, зазнав ворожої атаки. Про це інформує УНН.

Деталі

О 3:17 Повітряні сили повідомили про імовірне здійснення пусків крилатих ракет із літаків стратегічної авіації Т-95МС та Ту-160МС.

Незабаром у ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Близько 3:35 у столиці пролунали перші вибухи. Загалом їх було щонайменше п'ять.

Згодом у КМВА повідомили, що у Соломʼянському районі фіксується падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок.

Також, на іншій локації, пошкоджено 3-поверховий житловий будинок. У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків

- розповіли у столичній КМВА.

Нагадаємо

росіяни пізно ввечері 7 вересня завдали дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах Київської області. На Бориспільщині виникли пожежі на промислових підприємствах. На одному вогонь знищив сім вантажних автомобілів.

Київ готує резерви води та продуктів на випадок надзвичайних ситуацій07.09.26, 11:53 • 25511 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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