Киев атакован ракетами: повреждены жилой дом и автомобиль
Киев • УНН
В ночь на 8 сентября Киев подвергся ракетной атаке, прозвучало как минимум пять взрывов, повреждены жилой дом и автомобиль.
Киев в ночь на вторник, 8 сентября, подвергся вражеской атаке. Об этом информирует УНН.
Детали
В 3:17 Воздушные силы сообщили о вероятном осуществлении пусков крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160МС.
Вскоре в ВС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Около 3:35 в столице прозвучали первые взрывы. Всего их было не менее пяти.
Позже в КГВА сообщили, что в Соломенском районе зафиксировано падение обломков на 5-этажный жилой дом.
Также, в другой локации, поврежден 3-этажный жилой дом. В Дарницком районе поврежден автомобиль в результате падения обломков
Напомним
россияне поздно вечером 7 сентября нанесли удар дронами по Бориспольскому и Фастовскому районам Киевской области. В Бориспольском районе возникли пожары на промышленных предприятиях. На одном из них огонь уничтожил семь грузовых автомобилей.
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