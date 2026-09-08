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The New York Times

Киев атакован ракетами: повреждены жилой дом и автомобиль

Киев • УНН

 • 984 просмотра

В ночь на 8 сентября Киев подвергся ракетной атаке, прозвучало как минимум пять взрывов, повреждены жилой дом и автомобиль.

Киев атакован ракетами: повреждены жилой дом и автомобиль

Киев в ночь на вторник, 8 сентября, подвергся вражеской атаке. Об этом информирует УНН.

Детали

В 3:17 Воздушные силы сообщили о вероятном осуществлении пусков крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160МС.

Вскоре в ВС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Около 3:35 в столице прозвучали первые взрывы. Всего их было не менее пяти.

Позже в КГВА сообщили, что в Соломенском районе зафиксировано падение обломков на 5-этажный жилой дом.

Также, в другой локации, поврежден 3-этажный жилой дом. В Дарницком районе поврежден автомобиль в результате падения обломков

- рассказали в столичной КГВА.

Напомним

россияне поздно вечером 7 сентября нанесли удар дронами по Бориспольскому и Фастовскому районам Киевской области. В Бориспольском районе возникли пожары на промышленных предприятиях. На одном из них огонь уничтожил семь грузовых автомобилей.

Киев готовит резервы воды и продуктов на случай чрезвычайных ситуаций07.09.26, 11:53 • 25443 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Ту-160
Ту-95
Военно-воздушные силы Украины
Крым
Киев