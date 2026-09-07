Киев готовит резервы воды и продуктов на случай чрезвычайных ситуаций
Киев • УНН
Столица формирует резервы воды и продуктов на случай отключений и чрезвычайных ситуаций. Горячее питание смогут получить 25 тысяч человек.
В столице создаются запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций. В первую очередь город готовится оказывать помощь малообеспеченным киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий органов самоуправления Олег Куявский, пишет УНН.
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По его словам, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов в Киеве сформировали и постоянно поддерживают необходимые запасы основных групп продовольственных товаров. Это позволит оперативно обеспечивать малообеспеченных горожан продуктами первой необходимости в случае осложнения работы энергосистемы.
Также эти запасы можно будет использовать:
- в пунктах несокрушимости — во время длительных отключений электроэнергии;
- для помощи пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций;
- для обеспечения работников, привлечённых к аварийно-спасательным и другим неотложным работам.
Для этого при поддержке благотворительных и общественных организаций город имеет возможность организовать горячее питание для 25 000 человек. Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА также планирует закупить ещё 20 000 продовольственных наборов, которые можно будет использовать в случае чрезвычайных ситуаций.
Подготовкой и распределением резервов занимается Гуманитарный штаб Киева, созданный в феврале 2022 года. Он координирует взаимодействие между городскими властями, районными администрациями, коммунальными предприятиями, благотворительными организациями и донорами. Штаб также контролирует учёт ресурсов и организует их оперативную поставку в случае ухудшения ситуации с безопасностью или возникновения неотложных потребностей.
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