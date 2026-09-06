В Киеве заработала дифференцированная "цветовая" система оповещения об угрозах
Киев • УНН
Столичные власти ввели жёлтый и красный уровни оповещения об угрозах со стороны дронов и ракет. Однако Печерский район пока не подключён.
С 6 сентября в Киеве начала действовать система дифференцированного оповещения о воздушных угрозах. Теперь люди будут получать отдельные сообщения в зависимости от вида и уровня опасности. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
С 6:00 6 сентября 2026 года по решению Правительства киевляне и жители города смогут получать такие сообщения о воздушных тревогах:
- Желтый уровень - "Дроновая опасность";
- Красный уровень - "Массированная дроновая угроза"; "Ракетная угроза"; "Ракетно-дроновая угроза";
- "Отбой" - угрозы и опасности отсутствуют.
По имеющейся информации, каждое новое сообщение показывает актуальные на данный момент вид и уровень угрозы. В случае, если вид угрозы меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее.
Отдельный "Отбой" между разными видами угроз не объявляется. Например, если после сообщения "Дроновая опасность" поступает сообщение "Ракетная угроза", это означает, что актуальной уже является ракетная угроза. Сообщение "Отбой" означает, что на данный момент для города не зафиксировано ни одной из перечисленных воздушных угроз
Однако в настоящее время система дифференцированного оповещения внедрена во всех районах Киева, кроме Печерского.
В Голосеевском и Святошинском районах она работает частично. Это связано с тем, что на отдельных территориях дифференциация по видам угроз в настоящее время технически невозможна. Поэтому порядок звукового оповещения там остается без изменений: в случае возникновения любой воздушной опасности или угрозы подается обычный сигнал сирены без отдельной дифференциации по виду угрозы и без звукового сигнала "Отбой"
Напомним
В Украине будут обновлены системы оповещения о существующей угрозе, введут два уровня обозначения конкретной угрозы - желтый и красный. Кроме того, проработают более четкую географическую дифференциацию тревог.