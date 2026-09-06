В Киеве заработала дифференцированная "цветовая" система оповещения об угрозах

С 6 сентября в Киеве начала действовать система дифференцированного оповещения о воздушных угрозах. Теперь люди будут получать отдельные сообщения в зависимости от вида и уровня опасности. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

С 6:00 6 сентября 2026 года по решению Правительства киевляне и жители города смогут получать такие сообщения о воздушных тревогах:

По имеющейся информации, каждое новое сообщение показывает актуальные на данный момент вид и уровень угрозы. В случае, если вид угрозы меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее.

Отдельный "Отбой" между разными видами угроз не объявляется. Например, если после сообщения "Дроновая опасность" поступает сообщение "Ракетная угроза", это означает, что актуальной уже является ракетная угроза. Сообщение "Отбой" означает, что на данный момент для города не зафиксировано ни одной из перечисленных воздушных угроз

Однако в настоящее время система дифференцированного оповещения внедрена во всех районах Киева, кроме Печерского.

В Голосеевском и Святошинском районах она работает частично. Это связано с тем, что на отдельных территориях дифференциация по видам угроз в настоящее время технически невозможна. Поэтому порядок звукового оповещения там остается без изменений: в случае возникновения любой воздушной опасности или угрозы подается обычный сигнал сирены без отдельной дифференциации по виду угрозы и без звукового сигнала "Отбой"