У Києві запрацювала диференційована "кольорова" система оповіщення про загрози
Київ • УНН
Столична влада запровадила жовтий і червоний рівні оповіщення про дронові та ракетні загрози. Однак Печерський район поки не підключений.
Від 6 вересня в Києві почала діяти система диференційованого оповіщення про повітряні загрози. Тепер люди будуть отримувати окремі повідомлення залежно від виду та рівня небезпеки. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Деталі
Із 6:00 6 вересня 2026 року, за рішенням Уряду, кияни та мешканці міста зможуть отримувати такі повідомлення про повітряні тривоги:
- Жовтий рівень - "Дронова небезпека";
- Червоний рівень - "Масована дронова загроза"; "Ракетна загроза"; "Ракетно-дронова загроза";
- "Відбій" - загрози та небезпеки відсутні.
За наявною інформацією, кожне нове повідомлення показує актуальний на цей момент вид і рівень загрози. У випадку, якщо вид загрози змінюється, то нове повідомлення автоматично замінює попереднє.
Окремий "Відбій" між різними видами загроз не оголошується. Наприклад, якщо після повідомлення "Дронова небезпека" надходить повідомлення "Ракетна загроза", це означає, що актуальною є вже ракетна загроза. Повідомлення "Відбій" означає, що на цей момент для міста не зафіксовано жодної з перелічених повітряних загроз
Втім, наразі система диференційованого оповіщення впроваджена в усіх районах Києва, окрім Печерського.
У Голосіївському та Святошинському районах вона працює частково. Це пов’язано з тим, що на окремих територіях диференціація за видами загроз наразі технічно неможлива. Тому порядок звукового оповіщення там залишається без змін: у разі виникнення будь-якої повітряної небезпеки або загрози подається звичайний сигнал сирени без окремої диференціації за видом загрози та без звукового сигналу "Відбій"
Нагадаємо
В Україні будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу, запровадять два рівні позначення конкретної загрози - жовтий та червоний. Крім того, опрацюють більш чітку географічну диференціацію тривог.