росія знову атакує залізницю, у Луцьку дрон влучив у пасажирський потяг

російські війська знову атакують залізничну інфраструктуру України, підтверджені влучання у Луцьку та Фастові. Завдяки завчасному виявленню загрози та евакуації пасажирів постраждалих немає, повідомляє "Укрзалізниця", пише УНН.

Деталі

Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз – влучання в Луцьку та у Фастові. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів – жодного постраждалого – повідомили в компанії.

За інформацією місцевих ЗМІ та моніторингових каналів, у Луцьку дрон попередньо атакував пасажирський потяг, після чого на місці спалахнула сильна пожежа.

"Укрзалізниця" наразі не уточнювала, який саме об'єкт зазнав удару в місті.

Атака триває

Також місцеві канали попередньо повідомили про російський удар по залізничному вокзалу в Ковелі на Волині. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

"Укрзалізниця" попередила, що атака продовжується, а в повітряному просторі залишаються російські ударні дрони. Через безпекову ситуацію можливі зміни у графіках руху поїздів.

За даними моніторингових каналів, у повітрі залишалися близько 44-50 ударних БпЛА, значна частина яких рухалася в напрямку західних областей. Нові групи дронів також фіксували над Сумщиною та Чернігівщиною.

Крім того, повідомлялося про вибухи на Житомирщині та ймовірний удар по АЗС. Ще одну атаку на автозаправну станцію попередньо зафіксували на трасі Корець-Рівне.

Потяги до Сум більше не курсуватимуть, "Укрзалізниця" зупинятиме їх у Конотопі