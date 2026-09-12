Сили оборони уразили пункти управління та сховища ударних дронів рф на окупованих територіях

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Сили оборони України 11 вересня та в ніч на 12 вересня завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Зокрема, у Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області уражено пункти управління російськими безпілотниками.

Також під удари потрапили склади та місця зберігання ударних БпЛА противника у Малому Керменчику Луганської області, а також Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області.

Під удар потрапили й запаси озброєння

В Алчевську Луганської області Сили оборони уразили склад матеріально-технічного забезпечення та місце, де російські війська зберігали озброєння і військову техніку.

Ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється. У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях рф триває.

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