Силы обороны поразили пункты управления и хранилища ударных дронов рф на оккупированных территориях

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Силы обороны Украины 11 сентября и в ночь на 12 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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В частности, в Пологах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области поражены пункты управления российскими беспилотниками.

Также под удары попали склады и места хранения ударных БпЛА противника в Малом Керменчике Луганской области, а также в Донецке, Селидово и Курахово Донецкой области.

Под удар попали и запасы вооружения

В Алчевске Луганской области Силы обороны поразили склад материально-технического обеспечения и место, где российские войска хранили вооружение и военную технику.

Степень нанесенного противнику ущерба в настоящее время уточняется. В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям рф продолжается.

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