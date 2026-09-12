Силы обороны поразили пункты управления и хранилища ударных дронов рф на оккупированных территориях
Киев • УНН
Украинские военные нанесли удары по пунктам управления БПЛА, хранилищам дронов и складам вооружения рф на оккупированных территориях.
Силы обороны Украины 11 сентября и в ночь на 12 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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В частности, в Пологах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области поражены пункты управления российскими беспилотниками.
Также под удары попали склады и места хранения ударных БпЛА противника в Малом Керменчике Луганской области, а также в Донецке, Селидово и Курахово Донецкой области.
Под удар попали и запасы вооружения
В Алчевске Луганской области Силы обороны поразили склад материально-технического обеспечения и место, где российские войска хранили вооружение и военную технику.
Степень нанесенного противнику ущерба в настоящее время уточняется. В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям рф продолжается.
Силы беспилотных систем за 10 недель поразили 285 судов теневого флота рф — «Мадяр»12.09.26, 09:49 • 12813 просмотров