$44.5551.76
ukenru
11:32 • 5370 просмотра
Россия в третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: пострадали 4 работника
10:47 • 10561 просмотра
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами
10:38 • 8526 просмотра
Силы обороны поразили пункты управления и хранилища ударных дронов рф на оккупированных территориях
10:15 • 8162 просмотра
Украина стремится запустить первую систему Freyja до конца декабря — Зеленский
08:59 • 13441 просмотра
В Одесской области уже 35 пострадавших после атаки РФ, ещё двух человек ищут, 13 спасли
08:52 • 12972 просмотра
Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе
08:47 • 10263 просмотра
Генштаб подтвердил поражение комбината «Тольяттикаучук» в Самарской области рф
08:20 • 10414 просмотра
«Крупнейший экспорт Украины в Европу — это время» — генеральный директор Fire Point
08:14 • 9872 просмотра
Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным на саммите G20 в Майами
07:03 • 12577 просмотра
Россия атаковала ночью Киевскую область дронами: один человек погиб, среди пострадавших — ребенок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.1м/с
90%
752мм
Популярные новости
Делаем всё для защиты неба — Зеленский встретился с украинскими пилотами, которые проходят подготовку в КанадеVideo12 сентября, 02:30 • 12657 просмотра
В Кремле заявили о планах новой трёхсторонней встречи с Украиной и США12 сентября, 04:17 • 18673 просмотра
Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12Photo12 сентября, 05:01 • 17894 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански06:45 • 16062 просмотра
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая07:30 • 15679 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая07:30 • 15752 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 52084 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 54342 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 74833 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 84753 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Си Цзиньпин
Хавьер Милей
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Индия
Реклама
УНН Lite
Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт10:44 • 2790 просмотра
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto07:51 • 10136 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански06:45 • 16134 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 34818 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 47872 просмотра
Актуальное
BFM TV
Отопление
ATACMS
MIM-104 Patriot
Ракетный комплекс "Панцирь"

Силы обороны поразили пункты управления и хранилища ударных дронов рф на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 8550 просмотра

Украинские военные нанесли удары по пунктам управления БПЛА, хранилищам дронов и складам вооружения рф на оккупированных территориях.

Силы обороны поразили пункты управления и хранилища ударных дронов рф на оккупированных территориях
Фото иллюстративное

Силы обороны Украины 11 сентября и в ночь на 12 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

В частности, в Пологах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области поражены пункты управления российскими беспилотниками.

Также под удары попали склады и места хранения ударных БпЛА противника в Малом Керменчике Луганской области, а также в Донецке, Селидово и Курахово Донецкой области.

Под удар попали и запасы вооружения

В Алчевске Луганской области Силы обороны поразили склад материально-технического обеспечения и место, где российские войска хранили вооружение и военную технику.

Степень нанесенного противнику ущерба в настоящее время уточняется. В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям рф продолжается.

Силы беспилотных систем за 10 недель поразили 285 судов теневого флота рф — «Мадяр»12.09.26, 09:49 • 12813 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Донецк