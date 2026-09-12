Силы беспилотных систем за 10 недель поразили 285 судов теневого флота рф — «Мадяр»

Силы беспилотных систем в рамках операции «МоЛоЧКа» за 10 недель поразили 285 плавсредств российского теневого флота в Азовском и Чёрном морях. Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди, пишет УНН.

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По его словам, в июле украинские военные поразили 215 плавсредств, в августе — 54, а с 1 по 11 сентября — ещё 16.

Бровди заявил, что в результате операции движение в Азовском море и Керченском проливе фактически заблокировано, а в северной и северо-восточной частях Чёрного моря судоходство существенно затруднено.

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Командующий также обнародовал кадры новой атаки и заявил о поражении подсанкционного нефтяного танкера теневого флота, который сопровождал российский вертолёт.

По словам Бровди, такие танкеры перевозят нефть, доходы от продажи которой Россия направляет, в частности, на финансирование войны против Украины. Он подчеркнул, что операция «МоЛоЧКа» продолжается.

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