Сили безпілотних систем за 10 тижнів уразили 285 суден тіньового флоту рф – "Мадяр"

Сили безпілотних систем у межах операції "МоЛоЧКа" за 10 тижнів уразили 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, пише УНН.

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За його словами, у липні українські військові уразили 215 плавзасобів, у серпні – 54, а з 1 до 11 вересня – ще 16.

Бровді заявив, що внаслідок операції рух в Азовському морі та Керченській протоці фактично заблокований, а в північній та північно-східній частинах Чорного моря судноплавство суттєво ускладнене.

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Командувач також оприлюднив кадри нової атаки та заявив про ураження підсанкційного нафтового танкера тіньового флоту, який супроводжував російський гелікоптер.

За словами Бровді, такі танкери перевозять нафту, доходи від продажу якої росія спрямовує, зокрема, на фінансування війни проти України. Він наголосив, що операція "МоЛоЧКа" триває.

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