На Одещині вже 35 постраждалих після атаки рф, ще двох людей шукають, врятували 13
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Одещині постраждали 35 людей, серед них 5-місячне немовля. Рятувальники визволили 13 людей, двох шукають.
На Одещині кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 35 людей, серед них – 5-місячне немовля. Про це станом на 11:00 повідомила Одеська ОВА, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що рятувальники врятували 13 людей, серед яких двоє дітей. Ще двоє людей не виходять на зв’язок. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Одещину є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.
Контекст
Російські війська регулярно атакують Одеську область ударними безпілотниками та ракетами, завдаючи ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі регіону. Внаслідок таких атак гинуть і отримують поранення мирні жителі, пошкоджуються житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та транспортна мережа. Рятувальні служби після обстрілів проводять роботи з ліквідації наслідків атак та пошуку людей під завалами.
В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки рф, серед 17 травмованих – 5-місячна дитина12.09.26, 08:50 • 10741 перегляд