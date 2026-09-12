На Одещині вже 35 постраждалих після атаки рф, ще двох людей шукають, врятували 13

На Одещині кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 35 людей, серед них – 5-місячне немовля. Про це станом на 11:00 повідомила Одеська ОВА, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що рятувальники врятували 13 людей, серед яких двоє дітей. Ще двоє людей не виходять на зв’язок. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Одещину є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Контекст

Російські війська регулярно атакують Одеську область ударними безпілотниками та ракетами, завдаючи ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі регіону. Внаслідок таких атак гинуть і отримують поранення мирні жителі, пошкоджуються житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та транспортна мережа. Рятувальні служби після обстрілів проводять роботи з ліквідації наслідків атак та пошуку людей під завалами.

В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки рф, серед 17 травмованих – 5-місячна дитина