Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну
Київ • УНН
Джолі заявила, що самостійно організовує й оплачує гуманітарні поїздки. Вона також підтримує зв’язок із благодійними організаціями.
Голлівудська акторка і громадська активістка Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її візити до України. Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу L'Officiel, передає УНН.
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За словами знаменитості, навіть за її роки роботи в ООН поїздки ніколи не були відповідальністю агентства. Вона додала, що продовжила самостійно організовувати та оплачувати гуманітарні поїздки, водночас підтримувала зв'язок з низкою міжнародних та місцевих благодійних організацій.
Джолі додала, що під час таких поїздок для неї принципово важливо не просто приїхати в країну, а зрозуміти, що відбувається вже на місці.
Це залежить від того, де ви відчуваєте, що можете бути корисними
Нагадаємо
Нещодавно Анджеліну Джолі помітили в одному з ресторанів Полтави. Також вона завітала до боксерського клубу Spadkoyemets у Харкові.