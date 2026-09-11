Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну

Голлівудська акторка і громадська активістка Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її візити до України. Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу L'Officiel, передає УНН.

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За словами знаменитості, навіть за її роки роботи в ООН поїздки ніколи не були відповідальністю агентства. Вона додала, що продовжила самостійно організовувати та оплачувати гуманітарні поїздки, водночас підтримувала зв'язок з низкою міжнародних та місцевих благодійних організацій.

Джолі додала, що під час таких поїздок для неї принципово важливо не просто приїхати в країну, а зрозуміти, що відбувається вже на місці.

Це залежить від того, де ви відчуваєте, що можете бути корисними - заявила акторка.

Нагадаємо

Нещодавно Анджеліну Джолі помітили в одному з ресторанів Полтави. Також вона завітала до боксерського клубу Spadkoyemets у Харкові.