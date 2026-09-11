Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину

Голливудская актриса и общественная активистка Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её визиты в Украину. Об этом она рассказала в интервью журналу L'Officiel, передаёт УНН.

Детали

По словам знаменитости, даже в годы её работы в ООН поездки никогда не были ответственностью агентства. Она добавила, что продолжила самостоятельно организовывать и оплачивать гуманитарные поездки, одновременно поддерживая связь с рядом международных и местных благотворительных организаций.

Джоли добавила, что во время таких поездок для неё принципиально важно не просто приехать в страну, а понять, что происходит уже на месте.

Это зависит от того, где вы чувствуете, что можете быть полезны - заявила актриса.

Напомним

Недавно Анджелину Джоли заметили в одном из ресторанов Полтавы. Также она заглянула в боксёрский клуб Spadkoyemets в Харькове.