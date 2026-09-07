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Анджеліна Джолі завітала до боксерського клубу в Харкові, її син Нокс провів тренування із українськими захисниками

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Акторка відвідала клуб Spadkoyemets у Харкові. Її син Нокс тренувався з тайського боксу разом з українськими захисниками.

Анджеліна Джолі завітала до боксерського клубу в Харкові, її син Нокс провів тренування із українськими захисниками

Відома акторка Анджеліна Джолі завітала до боксерського клубу Spadkoyemets у Харкові, передає УНН із посиланням на Федерацію боксу України.

Звичайний тренувальний день у залі раптом отримав несподіване продовження. Серед гостей клубу опинилася одна з найвідоміших акторок світу (Анджеліна Джолі - ред.). Її син Нокс разом із українськими захисниками провів у клубі тренування з тайського боксу 

- йдеться у повідомленні.

У Федерації додали, що у Харківському боксерському залі одного дня зустрілися спорт, українські захисники та одна з найвідоміших акторок світу.

Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанів01.09.26, 17:33 • 68595 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоСпортКультура
Харків