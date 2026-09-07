Анджеліна Джолі завітала до боксерського клубу в Харкові, її син Нокс провів тренування із українськими захисниками

Відома акторка Анджеліна Джолі завітала до боксерського клубу Spadkoyemets у Харкові, передає УНН із посиланням на Федерацію боксу України.

Звичайний тренувальний день у залі раптом отримав несподіване продовження. Серед гостей клубу опинилася одна з найвідоміших акторок світу (Анджеліна Джолі - ред.). Її син Нокс разом із українськими захисниками провів у клубі тренування з тайського боксу - йдеться у повідомленні.

У Федерації додали, що у Харківському боксерському залі одного дня зустрілися спорт, українські захисники та одна з найвідоміших акторок світу.

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