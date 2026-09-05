Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"
Київ • УНН
Террі Ірвін згадала останні шість тижнів із чоловіком і дітьми перед його загибеллю у 2006 році. Вона закликала цінувати час із близькими.
Через 20 років після загибелі відомого австралійського натураліста і телеведучого Стіва Ірвіна його дружина Террі розповіла про останні 6 тижнів, які родина провела разом. Про це повідомляє E! News з посиланням на її допис в Instagram, пише УНН.
Деталі
Після 20 років горе все ще ходить зі мною, як моя тінь. З плином часу я отримала більше розуміння
Незадовго до трагедії вона разом зі Стівом та їхніми дітьми Бінді й Робертом перебувала в експедиції з дослідження крокодилів. Террі згадує, що тоді родина наче сповільнила темп життя, а Стів багато часу проводив із дітьми, будував гойдалки та лазив із ними по деревах.
Останнє прощання, про яке вони не знали
Наше прощання мало бути довгим і милим. Ми всі сповільнилися. Час сповільнився
Вона закликала цінувати час із близькими, адже люди можуть навіть не усвідомлювати, коли востаннє прощаються з ними.
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішання04.09.26, 02:07 • 40598 переглядiв
Террі зазначила, що лише через роки усвідомила значення тих останніх тижнів.
Я вірю, що кожен із нас має можливість попрощатися. Ми просто можемо не усвідомлювати, що це робимо. Цінуйте кожну мить із тими, кого любите. До нової зустрічі
Діти Ірвіна також вшанували пам'ять батька. Бінді, якій було 8 років на момент його загибелі, заявила, що тепер вважає головною спадщиною Стіва не лише захист дикої природи, а й любов до планети та людей. Роберт, якому тоді було 2 роки, опублікував дитячу фотографію з батьком зі словами: "Твоя спадщина навічна".
Стів Ірвін загинув 4 вересня 2006 року під час зйомок документального фільму. Він здобув світову популярність завдяки програмам про дику природу та природоохоронній діяльності.
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батька04.09.26, 03:05 • 44095 переглядiв