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Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Террі Ірвін згадала останні шість тижнів із чоловіком і дітьми перед його загибеллю у 2006 році. Вона закликала цінувати час із близькими.

Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"

Через 20 років після загибелі відомого австралійського натураліста і телеведучого Стіва Ірвіна його дружина Террі розповіла про останні 6 тижнів, які родина провела разом. Про це повідомляє E! News з посиланням на її допис в Instagram, пише УНН.

Деталі

Після 20 років горе все ще ходить зі мною, як моя тінь. З плином часу я отримала більше розуміння

– написала Террі.

Незадовго до трагедії вона разом зі Стівом та їхніми дітьми Бінді й Робертом перебувала в експедиції з дослідження крокодилів. Террі згадує, що тоді родина наче сповільнила темп життя, а Стів багато часу проводив із дітьми, будував гойдалки та лазив із ними по деревах.

Останнє прощання, про яке вони не знали

Наше прощання мало бути довгим і милим. Ми всі сповільнилися. Час сповільнився

– згадала Террі.

Вона закликала цінувати час із близькими, адже люди можуть навіть не усвідомлювати, коли востаннє прощаються з ними.

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Террі зазначила, що лише через роки усвідомила значення тих останніх тижнів.

Я вірю, що кожен із нас має можливість попрощатися. Ми просто можемо не усвідомлювати, що це робимо. Цінуйте кожну мить із тими, кого любите. До нової зустрічі

– написала вона.

Діти Ірвіна також вшанували пам'ять батька. Бінді, якій було 8 років на момент його загибелі, заявила, що тепер вважає головною спадщиною Стіва не лише захист дикої природи, а й любов до планети та людей. Роберт, якому тоді було 2 роки, опублікував дитячу фотографію з батьком зі словами: "Твоя спадщина навічна".

Стів Ірвін загинув 4 вересня 2006 року під час зйомок документального фільму. Він здобув світову популярність завдяки програмам про дику природу та природоохоронній діяльності.

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Степан Гафтко

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