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Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Терри Ирвин вспомнила последние шесть недель, проведённые с мужем и детьми перед его гибелью в 2006 году. Она призвала ценить время, проведённое с близкими.

Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»

Через 20 лет после гибели известного австралийского натуралиста и телеведущего Стива Ирвина его жена Терри рассказала о последних 6 неделях, которые семья провела вместе. Об этом сообщает E! News со ссылкой на ее публикацию в Instagram, пишет УНН.

Детали

Спустя 20 лет горе все еще идет рядом со мной, как моя тень. Со временем я стала лучше понимать

– написала Терри.

Незадолго до трагедии она вместе со Стивом и их детьми Бинди и Робертом находилась в экспедиции по исследованию крокодилов. Терри вспоминает, что тогда семья словно замедлила темп жизни, а Стив много времени проводил с детьми, строил качели и лазал вместе с ними по деревьям.

Последнее прощание, о котором они не знали

Наше прощание должно было быть долгим и нежным. Мы все замедлились. Время замедлилось

– вспомнила Терри.

Она призвала ценить время с близкими, ведь люди могут даже не осознавать, когда в последний раз прощаются с ними.

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Терри отметила, что лишь спустя годы осознала значение тех последних недель.

Я верю, что у каждого из нас есть возможность попрощаться. Мы просто можем не осознавать, что делаем это. Цените каждое мгновение с теми, кого любите. До новой встречи

– написала она.

Дети Ирвина также почтили память отца. Бинди, которой было 8 лет на момент его гибели, заявила, что теперь считает главным наследием Стива не только защиту дикой природы, но и любовь к планете и людям. Роберт, которому тогда было 2 года, опубликовал детскую фотографию с отцом со словами: "Твое наследие вечно".

Стив Ирвин погиб 4 сентября 2006 года во время съемок документального фильма. Он приобрел мировую популярность благодаря программам о дикой природе и природоохранной деятельности.

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Степан Гафтко

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