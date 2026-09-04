Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослению

$44.610.1551.640.11
ukenru
21:56 • 3814 просмотра
Удары по НПЗ обходятся российскому бюджету всё дороже — нефтегазовые доходы резко упали
20:30 • 6102 просмотра
Польша призвала ЕС выслать значительную часть российских дипломатов
3 сентября, 17:40 • 15404 просмотра
Будут уволены заместители руководителей СБУ и ГУР — Зеленский о перестрелке в Киеве
3 сентября, 16:08 • 23490 просмотра
Перестрелка между СБУ и ГУР — Кравченко заявил о сообщении о двух подозрениях
Эксклюзив
3 сентября, 14:33 • 23558 просмотра
Суд исследует доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex
3 сентября, 13:01 • 21105 просмотра
Увеличенные отпуска, декрет для мужчин и противодействие моббингу на работе - в Раду внесли проект нового Трудового кодекса
3 сентября, 10:28 • 24980 просмотра
Сибига анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях, прогресс без США назвал "нереалистичным"
3 сентября, 09:29 • 24780 просмотра
Расторгнуть брак онлайн стало возможно в "Дія" - как это сделатьVideo
3 сентября, 08:38 • 23611 просмотра
"Этого точно не должно было произойти" - СБУ об инциденте с ГУР в КиевеPhotoVideo
Эксклюзив
3 сентября, 08:19 • 40589 просмотра
Лизинг или роялти: Минфин может решить проблему, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0.9м/с
81%
749мм
Популярные новости
Днепр, Киев и область: восьмой день дроновой атаки рф оставил более полутора десятка пострадавшихPhotoVideo3 сентября, 14:41 • 4556 просмотра
Второй день силы ПВО сбивают в районе Киева реактивные ракеты "Герань-5" — "Флеш"3 сентября, 14:58 • 3492 просмотра
Враг продолжает атаковать столицу: число раненых возросло до 6, после попадания в 9-этажный дом вспыхнул пожарPhoto3 сентября, 16:33 • 13234 просмотра
Гран-при Италии Формулы-1 2026 года: расписание и где смотреть гонку в МонцеPhotoVideo3 сентября, 16:47 • 17253 просмотра
В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения3 сентября, 17:38 • 5418 просмотра
публикации
Гран-при Италии Формулы-1 2026 года: расписание и где смотреть гонку в МонцеPhotoVideo3 сентября, 16:47 • 17260 просмотра
IFA 2026 в Берлине: какие новинки техники покажут миру Photo3 сентября, 12:29 • 27735 просмотра
Лизинг или роялти: Минфин может решить проблему, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании
Эксклюзив
3 сентября, 08:19 • 40589 просмотра
Идеи заготовок для ароматных чаёв на зимуPhoto3 сентября, 07:14 • 40895 просмотра
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку2 сентября, 14:28 • 77892 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Руслан Кравченко
Владислав Косиняк-Камыш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto23:07 • 292 просмотра
Дженнифер Лоуренс призналась, какую необычную пластическую операцию очень хочет сделать, но не решается22:05 • 784 просмотра
Вокруг "Джентльменов" ходят слухи о кастинге Меган Маркл - что говорят звёзды сериалаVideo3 сентября, 07:08 • 32168 просмотра
Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBOVideo2 сентября, 16:24 • 50183 просмотра
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 67175 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Техника
Бильд

Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослению

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Татум впервые пошел в школу, а Тру начала третий класс. Кардашьян призналась, что не готова к взрослению детей.

Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослению

Хлои Кардашьян поделилась новыми фотографиями своих детей — 8-летней Тру и 4-летнего Татума — по случаю начала учебного года. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

42-летняя звезда рассказала, что Татум впервые пошел в школу, тогда как Тру уже начала обучение в 3-м классе.

Я НЕ МОГУ поверить, что Татум сегодня пошел в школу! А моя Тру уже в третьем классе! Оба моих малыша официально пошли в школу, и я действительно не знаю, как мы сюда попали

— написала Кардашьян.

На опубликованных фото Тру и Татум позируют в школьной одежде на фоне праздничной композиции из воздушных шаров, больших карандашей, маркеров, яблок и школьной доски.

Кардашьян призналась, что благодарна за каждый новый этап в жизни детей, однако хотела бы немного замедлить время. Она отметила, что гордится Тру и Татумом и с нетерпением ждет, что принесет им новый учебный год.

Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в Калифорнии31.08.26, 01:06 • 39403 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости МираУНН Lite
Школа