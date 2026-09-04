Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослению
Киев • УНН
Татум впервые пошел в школу, а Тру начала третий класс. Кардашьян призналась, что не готова к взрослению детей.
Хлои Кардашьян поделилась новыми фотографиями своих детей — 8-летней Тру и 4-летнего Татума — по случаю начала учебного года. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
42-летняя звезда рассказала, что Татум впервые пошел в школу, тогда как Тру уже начала обучение в 3-м классе.
Я НЕ МОГУ поверить, что Татум сегодня пошел в школу! А моя Тру уже в третьем классе! Оба моих малыша официально пошли в школу, и я действительно не знаю, как мы сюда попали
На опубликованных фото Тру и Татум позируют в школьной одежде на фоне праздничной композиции из воздушных шаров, больших карандашей, маркеров, яблок и школьной доски.
Кардашьян призналась, что благодарна за каждый новый этап в жизни детей, однако хотела бы немного замедлить время. Она отметила, что гордится Тру и Татумом и с нетерпением ждет, что принесет им новый учебный год.
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