Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в Калифорнии
Киев • УНН
Финнеас О'Коннелл женился на Клаудии Сулевски на ранчо в Монтесито. Церемонию провела Билли Айлиш, а невеста сменила четыре образа.
Американский музыкант и продюсер Финнеас О’Коннелл, старший брат Билли Айлиш, женился на актрисе и основательнице косметического бренда Клаудии Сулевски. Свадьба состоялась 29 августа в Монтесито, штат Калифорния, а церемонию провела сама Айлиш, сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Пара, которая начала встречаться в 2018 году, обменялась клятвами на ранчо San Ysidro в присутствии родственников и друзей. Билли Айлиш для церемонии выбрала платье оливково-зелёного цвета с открытыми плечами.
Среди гостей были Джастин и Хейли Бибер, Кристен Белл и Дакс Шепард, а также партнёр Билли Айлиш Нат Вулфф.
Невеста сменила 4 свадебных образа
По данным Vogue, для свадебных мероприятий Клаудия Сулевски выбрала 4 индивидуальных образа от Oscar de la Renta — для репетиционного ужина, церемонии, приёма и вечеринки после свадьбы.
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Для главной церемонии Сулевски надела бальное платье цвета слоновой кости из шёлкового файя с заниженной талией, плиссированной юбкой и длинным шлейфом.
Финнеас и Сулевски познакомились через приложение для знакомств в 2018 году. До свадьбы они состояли в отношениях около 8 лет.
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