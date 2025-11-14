Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира

$42.060.03
48.880.23
ukenru
Эксклюзив
09:52 • 19595 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
08:55 • 15417 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
07:50 • 20616 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:18 • 46933 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 93842 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 129368 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 126752 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 260824 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 113413 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 100012 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число пострадавших в Киевской области возросло до шести, среди них ребенокPhoto14 ноября, 03:34 • 12845 просмотра
Операторы дронов разбили российский "танк-черепаху" и "разобрали" по одному вражескую пехоту - ГПСУVideo14 ноября, 04:03 • 17131 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto14 ноября, 04:13 • 53104 просмотра
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto06:10 • 37788 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto07:19 • 47012 просмотра
публикации
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
09:52 • 19617 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 260842 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 213226 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 92831 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 77940 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Илон Маск
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Киевская область
Одесская область
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира09:46 • 11765 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 11791 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 75873 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 74739 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 63458 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер

Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира

Киев • УНН

 • 11775 просмотра

Билли Айлиш раскритиковала Илона Маска за накопление богатства, утверждая, что он мог бы потратить свои деньги на филантропические цели. Певица поделилась инфографикой, где указано, что Маск мог бы покончить с голодом в мире и восстановить Газу.

Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира

Билли Айлиш обвиняет генерального директора Tesla, технологического миллиардера Илона Маска в накоплении богатства: приближаясь к статусу триллионера, американский предприниматель мог бы потратить свои деньги на филантропические цели, считает поп-звезда. Пишет УНН со ссылкой на New Musical Express.

Детали

23-летняя певица Билли Айлиш поделилась несколькими критическими публикациями о технологическом мультимиллионере Илоне Маске в Instagram Stories в четверг, 13 ноября.

Как известно, генеральный директор Tesla и бывший союзник президента США Дональда Трампа является самым богатым человеком в мире с чистым капиталом около 473 миллиардов долларов. Сейчас Маск быстро движется к тому, чтобы стать первым в мире триллионером, поскольку технологическая компания одобрила знаковый пакет оплаты труда, который даст магнату право на акции Tesla на сумму почти 1 триллион долларов, если он достигнет определенных целей по эффективности компании в течение следующего десятилетия.

Акционеры Tesla одобрили пакет вознаграждения Илона Маска на сумму $1 триллион07.11.25, 04:28 • 4097 просмотров

Впрочем, по мнению Билли Айлиш, согласно инфографике, которой она поделилась, Илон Маск мог бы покончить с голодом в мире, спасти виды, находящиеся под угрозой исчезновения, восстановить Газу и сделать многое другое, чтобы "спасти мир".

После распространения инфографики Айлиш написала, разоблачив его "жалко трусливым".

Дополнение

Призыв и "разоблачение" Маска прозвучало спустя некоторое время после церемонии вручения премии Wall Street Journal 2025 Innovator Awards, где Айлиш была награждена наградой Music Innovator.

Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19.10.25, 07:31 • 99118 просмотров

В своей речи по случаю вручения награды Айлиш обратила внимание на многочисленных миллиардеров в зале, в частности на Марка Цукерберга из Facebook:

Сейчас мы живем во время, когда мир действительно очень плох и очень темен, и людям нужна эмпатия и помощь больше, чем когда-либо, особенно в нашей стране. Если у вас есть деньги, было бы здорово использовать их на добрые дела и, возможно, отдать их некоторым людям, которые в них нуждаются

- отметила американская певица и активистка за права животных.

"Я люблю вас всех, но здесь есть несколько людей, у которых гораздо больше денег, чем у меня… и если вы миллиардер, почему вы миллиардер?" — спросила она, прежде чем сказать: "Отдайте свои деньги, коротышки".

Напомним

Билли Айлиш стала главной победительницей American Music Awards - 2025, выиграв во всех семи номинациях, включая "Артист года" и "Альбом года".

Илон Маск прогнозирует исчезновение традиционных денег и измерение стоимости в энергии10.11.25, 03:35 • 19679 просмотров

Игорь Тележников

КультураУНН Lite
Животные
Социальная сеть
Тесла, Инк.
Марк Цукерберг
Дональд Трамп
Илон Маск
Сектор Газа
Facebook