Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира

Билли Айлиш обвиняет генерального директора Tesla, технологического миллиардера Илона Маска в накоплении богатства: приближаясь к статусу триллионера, американский предприниматель мог бы потратить свои деньги на филантропические цели, считает поп-звезда. Пишет УНН со ссылкой на New Musical Express.

Детали

23-летняя певица Билли Айлиш поделилась несколькими критическими публикациями о технологическом мультимиллионере Илоне Маске в Instagram Stories в четверг, 13 ноября.

Как известно, генеральный директор Tesla и бывший союзник президента США Дональда Трампа является самым богатым человеком в мире с чистым капиталом около 473 миллиардов долларов. Сейчас Маск быстро движется к тому, чтобы стать первым в мире триллионером, поскольку технологическая компания одобрила знаковый пакет оплаты труда, который даст магнату право на акции Tesla на сумму почти 1 триллион долларов, если он достигнет определенных целей по эффективности компании в течение следующего десятилетия.

Впрочем, по мнению Билли Айлиш, согласно инфографике, которой она поделилась, Илон Маск мог бы покончить с голодом в мире, спасти виды, находящиеся под угрозой исчезновения, восстановить Газу и сделать многое другое, чтобы "спасти мир".

После распространения инфографики Айлиш написала, разоблачив его "жалко трусливым".

Дополнение

Призыв и "разоблачение" Маска прозвучало спустя некоторое время после церемонии вручения премии Wall Street Journal 2025 Innovator Awards, где Айлиш была награждена наградой Music Innovator.

В своей речи по случаю вручения награды Айлиш обратила внимание на многочисленных миллиардеров в зале, в частности на Марка Цукерберга из Facebook:

Сейчас мы живем во время, когда мир действительно очень плох и очень темен, и людям нужна эмпатия и помощь больше, чем когда-либо, особенно в нашей стране. Если у вас есть деньги, было бы здорово использовать их на добрые дела и, возможно, отдать их некоторым людям, которые в них нуждаются - отметила американская певица и активистка за права животных.

"Я люблю вас всех, но здесь есть несколько людей, у которых гораздо больше денег, чем у меня… и если вы миллиардер, почему вы миллиардер?" — спросила она, прежде чем сказать: "Отдайте свои деньги, коротышки".

Напомним

Билли Айлиш стала главной победительницей American Music Awards - 2025, выиграв во всех семи номинациях, включая "Артист года" и "Альбом года".

