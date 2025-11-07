Акционеры Tesla одобрили пакет вознаграждения Илона Маска на сумму $1 триллион

Акционеры Tesla поддержали решение о возможном бонусе для генерального директора Илона Маска, который может сделать его первым триллионером. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN, BBC.

Отмечается, что акционеры Tesla одобрили рекордный пакет вознаграждения для Илона Маска, который может достичь почти 1 триллиона долларов и сделать его первым в мире триллионером.

По данным компании, 75% акционеров проголосовали "за" - несмотря на то, что 15% акций принадлежат самому Маску и не учитывались в голосовании. После объявления результатов присутствующие взорвались аплодисментами, а Маск поблагодарил инвесторов и совет директоров Tesla.

Я очень благодарен - сказал Маск.

Вместо зарплаты он получит грант на 423,7 миллиона акций, которые будут распределяться в течение 10 лет при условии достижения бизнес-целей. Если Tesla сможет поднять рыночную капитализацию до 8,5 триллиона долларов, стоимость пакета может достичь триллиона.

Это сделает Маска самым высокооплачиваемым руководителем в истории - потенциально около 275 миллионов долларов в день. Однако для этого акции Tesla должны вырасти более чем на 460% от текущего уровня.

Несмотря на падение продаж и прибылей в этом году, Маск заявил, что будущее компании - за автономными авто, "роботаксі" и гуманоидными роботами. В то же время эксперты CNN отмечают, что большинство его громких проектов пока остаются лишь на стадии разработки, поэтому неизвестно, получит ли Маск полную сумму бонуса.

Сам Маск настаивает, что дополнительные акции нужны ему не для обогащения, а чтобы сохранить контроль над Tesla.

Ранее сообщалось, что акционеры Tesla должны решить судьбу Илона Маска, одобрив компенсационный пакет в размере до 878 миллиардов долларов. Совет директоров считает его незаменимым для трансформации компании в технологического гиганта искусственного интеллекта.