Акционеры Tesla одобрили пакет вознаграждения Илона Маска на сумму $1 триллион

Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 14999 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 45175 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 49716 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 34718 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 32365 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 57963 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 36714 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 39011 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 50612 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной Светлане Павелецкой: что она ответилаVideo6 ноября, 17:20 • 10331 просмотра
В Киеве временно ограничат движение на Столичном шоссе и изменят маршруты общественного транспортаPhoto6 ноября, 17:31 • 6650 просмотра
Удар российских БПЛА по Днепру 6 ноября: есть пострадавшие, повреждены жилые дома6 ноября, 17:33 • 7052 просмотра
Президент Польши заявил о «недостатке благодарности полякам» от Украины6 ноября, 18:16 • 7522 просмотра
Зеленский поручил СНБО готовить решения против лиц с украинским гражданством, выбравших РФ6 ноября, 18:35 • 5384 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 45175 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 27996 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 35249 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 36535 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 57963 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 29173 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 29999 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 31815 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 47918 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 51864 просмотра
Акционеры Tesla одобрили пакет вознаграждения Илона Маска на сумму $1 триллион

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Акционеры Tesla поддержали пакет вознаграждения для Илона Маска, который может достичь почти 1 триллиона долларов. Это сделает его первым в мире триллионером, если компания достигнет рыночной капитализации 8,5 триллиона долларов.

Акционеры Tesla одобрили пакет вознаграждения Илона Маска на сумму $1 триллион

Акционеры Tesla поддержали решение о возможном бонусе для генерального директора Илона Маска, который может сделать его первым триллионером. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN, BBC.

Детали

Отмечается, что акционеры Tesla одобрили рекордный пакет вознаграждения для Илона Маска, который может достичь почти 1 триллиона долларов и сделать его первым в мире триллионером.

По данным компании, 75% акционеров проголосовали "за" - несмотря на то, что 15% акций принадлежат самому Маску и не учитывались в голосовании. После объявления результатов присутствующие взорвались аплодисментами, а Маск поблагодарил инвесторов и совет директоров Tesla.

Я очень благодарен

- сказал Маск.

Вместо зарплаты он получит грант на 423,7 миллиона акций, которые будут распределяться в течение 10 лет при условии достижения бизнес-целей. Если Tesla сможет поднять рыночную капитализацию до 8,5 триллиона долларов, стоимость пакета может достичь триллиона.

"Должен превзойти Википедию": Илон Маск запустил Grokipedia28.10.25, 08:08 • 3344 просмотра

Это сделает Маска самым высокооплачиваемым руководителем в истории - потенциально около 275 миллионов долларов в день. Однако для этого акции Tesla должны вырасти более чем на 460% от текущего уровня.

Илон Маск потратил миллиард на покупку акций Tesla: рынок сразу отреагировал взлетом - FT15.09.25, 13:33 • 3619 просмотров

Несмотря на падение продаж и прибылей в этом году, Маск заявил, что будущее компании - за автономными авто, "роботаксі" и гуманоидными роботами. В то же время эксперты CNN отмечают, что большинство его громких проектов пока остаются лишь на стадии разработки, поэтому неизвестно, получит ли Маск полную сумму бонуса.

Сам Маск настаивает, что дополнительные акции нужны ему не для обогащения, а чтобы сохранить контроль над Tesla.

Напомним

Ранее сообщалось, что акционеры Tesla должны решить судьбу Илона Маска, одобрив компенсационный пакет в размере до 878 миллиардов долларов. Совет директоров считает его незаменимым для трансформации компании в технологического гиганта искусственного интеллекта.

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Тесла, Инк.
Илон Маск