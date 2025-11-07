Акціонери Tesla схвалили пакет винагороди Ілона Маска на суму $1 трильйон

Акціонери Tesla підтримали рішення щодо можливого бонусу для генерального директора Ілона Маска, який може зробити його першим трильйонером. Про це інформує УНН з посиланням на CNN, BBC.

Деталі

Зазначається, що акціонери Tesla схвалили рекордний пакет винагороди для Ілона Маска, який може сягнути майже 1 трильйона доларів і зробити його першим у світі трильйонером.

За даними компанії, 75% акціонерів проголосували "за" - попри те, що 15% акцій належать самому Маску й не враховувалися у голосуванні. Після оголошення результатів присутні вибухнули оплесками, а Маск подякував інвесторам і раді директорів Tesla.

Я дуже вдячний - сказав Маск.

Замість зарплати він отримає грант на 423,7 мільйона акцій, які розподілятимуться протягом 10 років за умови досягнення бізнес-цілей. Якщо Tesla зможе підняти ринкову капіталізацію до 8,5 трильйона доларів, вартість пакету може сягнути трильйона.

"Має перевершити Вікіпедію": Ілон Маск запустив Grokipedia

Це зробить Маска найбільш високооплачуваним керівником в історії - потенційно близько 275 мільйонів доларів на день. Проте для цього акції Tesla мають зрости більш ніж на 460% від поточного рівня.

Ілон Маск витратив мільярд на покупку акцій Tesla: ринок одразу відреагував злетом - FT

Попри падіння продажів і прибутків цього року, Маск заявив, що майбутнє компанії - за автономними авто, "роботаксі" та гуманоїдними роботами. Водночас експерти CNN зазначають, що більшість його гучних проектів поки що залишаються лише на стадії розробки, тож невідомо, чи отримає Маск повну суму бонусу.

Сам Маск наполягає, що додаткові акції потрібні йому не для збагачення, а щоб зберегти контроль над Tesla.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що акціонери Tesla мають вирішити долю Ілона Маска, схваливши компенсаційний пакет у розмірі до 878 мільярдів доларів. Рада директорів вважає його незамінним для трансформації компанії в технологічного гіганта штучного інтелекту.