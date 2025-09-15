$41.280.03
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 24781 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 21950 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 23337 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 30488 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 53379 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 71236 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104865 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87001 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 85207 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Ілон Маск витратив мільярд на покупку акцій Tesla: ринок одразу відреагував злетом - FT

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Ілон Маск витратив близько 1 мільярда доларів на придбання акцій Tesla, що призвело до зростання цінних паперів виробника електромобілів майже на 6%. Інвестори позитивно відреагували на цей крок, розцінивши його як віру Маска в майбутнє бізнесу.

Ілон Маск витратив мільярд на покупку акцій Tesla: ринок одразу відреагував злетом - FT

Мільярдер Ілон Маск вкладає гроші в акції своєї ж компанії Tesla та почав скуповувати їх. Відомо, що минулого тижня Маск витратив на покупку акцій близько 1 мільярда доларів. Цей крок одразу вплинув на ринок: цінні папери виробника електромобілів піднялися майже на 6%. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі 

Згідно з інформацією, отриманою Fanancial Times, Маск придбав близько 2,57 мільйона акцій Tesla за ціною від 371 до 396 доларів за штуку. Інвестори одразу ж відреагували на це: якщо засновник і керівник компанії скуповує власні акції, значить, він вірить у майбутнє бізнесу навіть на тлі ринкових коливань.

Співзасновник Oracle Еллісон обійшов Маска у списку найбагатших людей світу10.09.25, 21:34 • 7389 переглядiв

Саме через це акції Tesla вже додали понад 12% лише за минулий тиждень, після того як рада директорів компанії запропонувала Маску грандіозний пакет опціонів – до 1 трильйона доларів, якщо він зможе виконати надзвичайно амбітні цілі: від продажу мільйонів електромобілів до запуску роботів.

Водночас фігура Маска залишається суперечливою. У нещодавньому інтерв’ю Папа Римський Франциск згадав його як приклад багатства, що, на думку понтифіка, може підривати цінність людського життя, сім’ї та суспільства.

Ілон Маск виділить 1 млн доларів на мурали із портретами вбитої в США українки Ірини Заруцької10.09.25, 19:16 • 11528 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Ларрі Еллісон
Tesla Inc
благодійність
Financial Times
Папа Франциск
Ілон Маск