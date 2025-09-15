Ілон Маск витратив мільярд на покупку акцій Tesla: ринок одразу відреагував злетом - FT
Київ • УНН
Ілон Маск витратив близько 1 мільярда доларів на придбання акцій Tesla, що призвело до зростання цінних паперів виробника електромобілів майже на 6%. Інвестори позитивно відреагували на цей крок, розцінивши його як віру Маска в майбутнє бізнесу.
Мільярдер Ілон Маск вкладає гроші в акції своєї ж компанії Tesla та почав скуповувати їх. Відомо, що минулого тижня Маск витратив на покупку акцій близько 1 мільярда доларів. Цей крок одразу вплинув на ринок: цінні папери виробника електромобілів піднялися майже на 6%. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, отриманою Fanancial Times, Маск придбав близько 2,57 мільйона акцій Tesla за ціною від 371 до 396 доларів за штуку. Інвестори одразу ж відреагували на це: якщо засновник і керівник компанії скуповує власні акції, значить, він вірить у майбутнє бізнесу навіть на тлі ринкових коливань.
Співзасновник Oracle Еллісон обійшов Маска у списку найбагатших людей світу10.09.25, 21:34 • 7389 переглядiв
Саме через це акції Tesla вже додали понад 12% лише за минулий тиждень, після того як рада директорів компанії запропонувала Маску грандіозний пакет опціонів – до 1 трильйона доларів, якщо він зможе виконати надзвичайно амбітні цілі: від продажу мільйонів електромобілів до запуску роботів.
Водночас фігура Маска залишається суперечливою. У нещодавньому інтерв’ю Папа Римський Франциск згадав його як приклад багатства, що, на думку понтифіка, може підривати цінність людського життя, сім’ї та суспільства.
Ілон Маск виділить 1 млн доларів на мурали із портретами вбитої в США українки Ірини Заруцької10.09.25, 19:16 • 11528 переглядiв