Ексклюзив
15:04 • 10969 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 25132 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 20032 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 23343 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 25224 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 54909 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 76369 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 60718 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34278 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38450 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Співзасновник Oracle Еллісон обійшов Маска у списку найбагатших людей світу

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Статки Ларрі Еллісона зросли на 101 млрд доларів, сягнувши 393 млрд доларів. Це дозволило йому вперше стати найбагатшою людиною світу, обійшовши Ілона Маска.

Співзасновник Oracle Еллісон обійшов Маска у списку найбагатших людей світу

Статки співзасновника Oracle Ларрі Еллісона зросли на 101 млрд доларів і сягнули 393 млрд доларів, що дозволило йому обійти американського мільярдера, засновника SpaceX та гендиректора Tesla Ілона Маска у списку найбагатших людей світу. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Ларрі Еллісон вперше став найбагатшою людиною у світі, поклавши край майже річному правлінню Ілона Маска на першому місці. Станом на 10:10 ранку в Нью-Йорку статки Еллісона зросли на 101 млрд доларів після того, як Oracle Corp опублікувала квартальні результати, які перевершили очікування Oracle щодо великих угод з OpenAI, Nvidia Fuel Cloud Turnaround та заявила про подальше зростання 

- пише видання.

Зазначається, що збільшення статків Еллісона до 393 мільярдів доларів, дозволило випередити Маска, статки якого оцінюються в 385 млрд доларів. Це найбільше одноденне зростання, коли-небудь зареєстроване індексом.

Маск вперше став найбагатшою людиною у світі у 2021 році, перш ніж втратити титул, поступившись Джеффу Безосу з Amazon.com Inc та Бернару Арно з LVMH. Він повернув собі його минулого року та утримував трохи більше 300 днів.

Акції Oracle, які вже зросли на 45% цього року до закриття торгів у вівторок, злетіли на 41% у середу після того, як компанія опублікувала значне збільшення кількості замовлень.

Акції Tesla Inc, навпаки, цього року впали на 13%.

Нагадаємо

У липні повідомлялося, що Ларрі Еллісон вперше посів друге місце серед найбагатших людей світу, обігнавши Марка Цукерберга. Це сталося після зростання акцій Oracle Corp, що збільшило його статки до 251,2 млрд доларів.

Павло Башинський

Новини СвітуТехнології
Ларрі Еллісон
Amazon
Tesla Inc
Марк Цукерберг
OpenAI
SpaceX
Bloomberg
Джефф Безос
Ілон Маск