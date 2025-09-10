Співзасновник Oracle Еллісон обійшов Маска у списку найбагатших людей світу

Статки співзасновника Oracle Ларрі Еллісона зросли на 101 млрд доларів і сягнули 393 млрд доларів, що дозволило йому обійти американського мільярдера, засновника SpaceX та гендиректора Tesla Ілона Маска у списку найбагатших людей світу. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Ларрі Еллісон вперше став найбагатшою людиною у світі, поклавши край майже річному правлінню Ілона Маска на першому місці. Станом на 10:10 ранку в Нью-Йорку статки Еллісона зросли на 101 млрд доларів після того, як Oracle Corp опублікувала квартальні результати, які перевершили очікування Oracle щодо великих угод з OpenAI, Nvidia Fuel Cloud Turnaround та заявила про подальше зростання - пише видання.

Зазначається, що збільшення статків Еллісона до 393 мільярдів доларів, дозволило випередити Маска, статки якого оцінюються в 385 млрд доларів. Це найбільше одноденне зростання, коли-небудь зареєстроване індексом.

Маск вперше став найбагатшою людиною у світі у 2021 році, перш ніж втратити титул, поступившись Джеффу Безосу з Amazon.com Inc та Бернару Арно з LVMH. Він повернув собі його минулого року та утримував трохи більше 300 днів.

Акції Oracle, які вже зросли на 45% цього року до закриття торгів у вівторок, злетіли на 41% у середу після того, як компанія опублікувала значне збільшення кількості замовлень.

Акції Tesla Inc, навпаки, цього року впали на 13%.

Нагадаємо

У липні повідомлялося, що Ларрі Еллісон вперше посів друге місце серед найбагатших людей світу, обігнавши Марка Цукерберга. Це сталося після зростання акцій Oracle Corp, що збільшило його статки до 251,2 млрд доларів.