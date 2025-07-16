Ларрі Еллісон став другою найбагатшою людиною світу, обігнавши Цукерберга

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
19:40 • 12977 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 65968 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 102414 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 62947 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 97112 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 63527 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
15 липня, 06:35 • 111176 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 75992 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 103075 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 77175 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.4м/с
67%
745мм
Популярнi новини
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 13992 перегляди
Кіберкорпус ГУР паралізував роботу одного з найбільших підприємств-виробників БПЛА на території росії - джерело15 липня, 14:43 • 9480 перегляди
Американець, який коригував удари по українських військових, отримав російський паспорт15 липня, 15:43 • 19920 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 22871 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?18:14 • 13040 перегляди
Публікації
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську19:40 • 12977 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?18:14 • 13077 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 22899 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 65968 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів15 липня, 10:57 • 102414 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Руслан Стефанчук
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 14018 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 34915 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 67419 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 72735 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 75560 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Financial Times
Мі-8
Instagram
Airbus A320 серії

Ларрі Еллісон став другою найбагатшою людиною світу, обігнавши Цукерберга

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Ларрі Еллісон вперше посів друге місце серед найбагатших людей світу, обігнавши Марка Цукерберга. Це сталося після зростання акцій Oracle Corp, що збільшило його статки до 251,2 млрд доларів.

Ларрі Еллісон став другою найбагатшою людиною світу, обігнавши Цукерберга

Ларрі Еллісон вперше став другою найбагатшою людиною у світі, обігнавши Марка Цукерберга. Це сталося після різкого зростання вартості акцій Oracle Corp, що збільшило чистий капітал Еллісона до 251,2 млрд. доларів. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Корпорація Oracle виявилася серед ключових переможців, оскільки інвестори вклали кошти в акції компаній, які займаються штучним інтелектом.

З моменту виходу ChatGPT на біржу в листопаді 2022 року акції компанії зросли майже втричі, але особливо бурхливе зростання спостерігалося останні три місяці: з кінця квітня акції зросли більш ніж на 90% завдяки різкому зростанню виручки та укладенню ключових партнерських угод

- йдеться у дописі.

За даними видання, Акції Oracle зросли у вівторок, 15 липня на 5,7% на тлі новин про те, що уряд США дозволить виробникам мікросхем, включаючи Nvidia Corp. та Advanced Micro Devices Inc., експортувати деякі напівпровідники до Китаю, скасувавши обмеження, введені за часів президенства Байдена. Це дозволило 80-річному Еллісону випередити Марка Цукерберга в індексі статків Bloomberg. 

Тільки за останні кілька місяців Oracle уклала контракти на хмарні обчислення на десятки мільярдів доларів та оголосила про розробку гігаватних потужностей центрів обробки даних для обслуговування корпоративних клієнтів, включаючи OpenAI, яка на початку цього місяця орендувала величезний обсяг додаткових потужностей у рамках спільної з SoftBank Group Corp ініціативи Stargate

- пише Bloomberg.

Згідно з індексом статків Bloomberg, Ілон Маск, як і раніше, залишається найбагатшою людиною у світі зі статком у 357,8 млрд доларів.

Нагадаємо

Статки 3000 мільярдерів світу зросли на $6,5 трлн за десятиліття, що дорівнює 14,6% світового виробництва. 1% найбагатших заробив $33,9 трлн, що могло б 22 рази подолати глобальну бідність.

Ілон Маск пропонує інвесторам Tesla фінансувати xAI15.07.25, 09:45 • 3622 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Економіка
Ларрі Еллісон
Марк Цукерберг
OpenAI
Bloomberg
Ілон Маск
Джо Байден
Китай
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9