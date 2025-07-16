Ларрі Еллісон став другою найбагатшою людиною світу, обігнавши Цукерберга

Ларрі Еллісон вперше став другою найбагатшою людиною у світі, обігнавши Марка Цукерберга. Це сталося після різкого зростання вартості акцій Oracle Corp, що збільшило чистий капітал Еллісона до 251,2 млрд. доларів. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Корпорація Oracle виявилася серед ключових переможців, оскільки інвестори вклали кошти в акції компаній, які займаються штучним інтелектом.

З моменту виходу ChatGPT на біржу в листопаді 2022 року акції компанії зросли майже втричі, але особливо бурхливе зростання спостерігалося останні три місяці: з кінця квітня акції зросли більш ніж на 90% завдяки різкому зростанню виручки та укладенню ключових партнерських угод - йдеться у дописі.

За даними видання, Акції Oracle зросли у вівторок, 15 липня на 5,7% на тлі новин про те, що уряд США дозволить виробникам мікросхем, включаючи Nvidia Corp. та Advanced Micro Devices Inc., експортувати деякі напівпровідники до Китаю, скасувавши обмеження, введені за часів президенства Байдена. Це дозволило 80-річному Еллісону випередити Марка Цукерберга в індексі статків Bloomberg.

Тільки за останні кілька місяців Oracle уклала контракти на хмарні обчислення на десятки мільярдів доларів та оголосила про розробку гігаватних потужностей центрів обробки даних для обслуговування корпоративних клієнтів, включаючи OpenAI, яка на початку цього місяця орендувала величезний обсяг додаткових потужностей у рамках спільної з SoftBank Group Corp ініціативи Stargate - пише Bloomberg.

Згідно з індексом статків Bloomberg, Ілон Маск, як і раніше, залишається найбагатшою людиною у світі зі статком у 357,8 млрд доларів.

Нагадаємо

Статки 3000 мільярдерів світу зросли на $6,5 трлн за десятиліття, що дорівнює 14,6% світового виробництва. 1% найбагатших заробив $33,9 трлн, що могло б 22 рази подолати глобальну бідність.

Ілон Маск пропонує інвесторам Tesla фінансувати xAI