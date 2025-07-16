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Ларри Эллисон стал вторым самым богатым человеком в мире, обогнав Цукерберга

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Ларри Эллисон впервые занял второе место среди самых богатых людей мира, обогнав Марка Цукерберга. Это произошло после роста акций Oracle Corp, что увеличило его состояние до 251,2 млрд долларов.

Ларри Эллисон стал вторым самым богатым человеком в мире, обогнав Цукерберга

Ларри Эллисон впервые стал вторым самым богатым человеком в мире, обогнав Марка Цукерберга. Это произошло после резкого роста стоимости акций Oracle Corp, что увеличило чистый капитал Эллисона до 251,2 млрд долларов. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Корпорация Oracle оказалась среди ключевых победителей, поскольку инвесторы вложили средства в акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

С момента выхода ChatGPT на биржу в ноябре 2022 года акции компании выросли почти втрое, но особенно бурный рост наблюдался последние три месяца: с конца апреля акции выросли более чем на 90% благодаря резкому росту выручки и заключению ключевых партнерских соглашений

- говорится в сообщении.

По данным издания, акции Oracle выросли во вторник, 15 июля, на 5,7% на фоне новостей о том, что правительство США позволит производителям микросхем, включая Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc., экспортировать некоторые полупроводники в Китай, отменив ограничения, введенные во времена президентства Байдена. Это позволило 80-летнему Эллисону опередить Марка Цукерберга в индексе состояний Bloomberg.

Только за последние несколько месяцев Oracle заключила контракты на облачные вычисления на десятки миллиардов долларов и объявила о разработке гигаваттных мощностей центров обработки данных для обслуживания корпоративных клиентов, включая OpenAI, которая в начале этого месяца арендовала огромный объем дополнительных мощностей в рамках совместной с SoftBank Group Corp инициативы Stargate

- пишет Bloomberg.

Согласно индексу состояний Bloomberg, Илон Маск по-прежнему остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 357,8 млрд долларов.

Напомним

Состояние 3000 миллиардеров мира выросло на $6,5 трлн за десятилетие, что равно 14,6% мирового производства. 1% самых богатых заработал $33,9 трлн, что могло бы 22 раза преодолеть глобальную бедность.

Илон Маск предлагает инвесторам Tesla финансировать xAI15.07.25, 09:45 • 3622 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Экономика
Ларри Эллисон
Марк Цукерберг
OpenAI
Bloomberg L.P.
Илон Маск
Джо Байден
Китай
Tesla
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