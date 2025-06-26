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Статки мільярдерів зросли на $6,5 трлн за останнє десятиліття - Oxfam

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Статки 3000 мільярдерів світу зросли на $6,5 трлн за десятиліття, що дорівнює 14,6% світового виробництва. 1% найбагатших заробив $33,9 трлн, що могло б 22 рази подолати глобальну бідність.

Статки мільярдерів зросли на $6,5 трлн за останнє десятиліття - Oxfam

Статки 3000 мільярдерів світу зросли на $6,5 трлн у реальному вираженні за останнє десятиліття, за даними Oxfam, що еквівалентно 14,6% світового виробництва, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Загалом 1% найбагатшого населення світу заробив щонайменше $33,9 трлн у реальному вираженні, що, за словами благодійної організації, "достатньо, щоб покласти край щорічній глобальній бідності у 22 рази".

Ці цифри з'явилися на тлі зростаючих закликів різних урядів запровадити податок на багатство міжнародної еліти.

У Великій Британії кількість мільярдерів різко зросла з 15 у 1990 році до 165 у 2024 році, згідно з окремими даними Equality Trust, який виявив, що їхнє середнє багатство зросло більш ніж на 1000% за той же період. 

Минулого року Іспанія, Бразилія, Німеччина та Південна Африка підписали на саміті G20 пропозицію про мінімальний податок у 2% для надбагатих з метою скорочення нерівності та залучення державних коштів. Прогнози щодо потенційного впливу різняться, але дослідження провідного французького економіста Габріеля Цукмана показало, що це може дати до 250 млрд доларів додаткових доходів.

Чотири країни закликали інші уряди підтримати кампанію, заявивши, що податок для надбагатих доповнить переговори про оподаткування цифрової економіки та зусилля щодо введення глобального мінімального корпоративного податку в 15% для багатонаціональних підприємств.

Міністри Іспанії, Бразилії, Німеччини та Південної Африки заявили, що необхідно зробити кроки для протидії використанню податкових притулків, а також буде розроблено збір для запобігання ухилення від сплати податків мільярдерами, які воліють жити, наприклад, у Монако чи Джерсі, але заробляють свої гроші у більших економіках, таких як Велика Британія чи Франція.

Опитування, проведене Oxfam, показало, що 86% людей підтримують оплату державних послуг шляхом "закриття лазівок", які дозволяють багатим людям та великим корпораціям використовувати податкові притулки.

Статки мільярдера Ілона Маска за день скоротилися на 34 млрд доларів - Bloomberg06.06.25, 11:50 • 2782 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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