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Статки мільярдера Ілона Маска за день скоротилися 34 млрд доларів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Статки Ілона Маска скоротилися на 34 млрд доларів через конфлікт з Трампом. Причиною стали погрози скасування держконтрактів та відмова у призначенні керівника NASA.

Статки мільярдера Ілона Маска за день скоротилися 34 млрд доларів - Bloomberg

Статки мільярдера Ілона Маска за один день скоротилися на 34 млрд доларів через публічний конфлікт з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

34 мільярди доларів було стерто з капіталу Маска, що є другою за величиною втратою в історії індексу мільярдерів Bloomberg, що включає 500 найбагатших людей планети

- пише видання.

Крім того збитки можуть значно зрости, якщо Трамп припинить державні контракти Маска і позбавить компанії Tesla і SpaceX частини доходів.

Деталі

Публічний конфлікт Ілона Маска та Дональда Трампа розпочався одразу після того, як мільярдер пішов з посади голови Департаменту ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента. А загострився після того, як Трамп відмовив висунути Джареда Айзекмана керівником NASA, кандидатуру якого активно лобіював мільярдер.

Далі Маск назвав проект бюджету США "огидною гидотою" і закликав повністю його переробити. Дональд Трамп уже підписав документ під назвою "великий прекрасний законопроект" (Big beautiful bill). За словами американського президента, підприємець роздратований через те, що адміністрація скасувала субсидування автомобільної галузі.

Нагадаємо

Ілон Маск заявив про негайне зняття з експлуатації кораблів SpaceX Dragon через погрози Трампа скасувати держконтракти. Це ставить під загрозу всі місії NASA. 

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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