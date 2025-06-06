SpaceX починає виведення з експлуатації кораблів Dragon через заяву президента США - Маск

Американський мільярдер Ілон Маск заявив про негайне зняття з експлуатації кораблів SpaceX Dragon після погроз Дональда Трампа скасувати держконтракти з його компаніями. Це ставить під загрозу всі місії NASA. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Ілона Маска у соцмережі Х (Twitter).

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У четвер, 05 червня Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX негайно починає зняття з експлуатації всіх кораблів Dragon. Це стало реакцією на публічну заяву Дональда Трампа, який пообіцяв скасувати всі державні контракти та субсидії, пов’язані з компаніями Маска.

"SpaceX негайно розпочинає зняття з експлуатації всіх кораблів Dragon", - написав він у відповідь на заяву Трампа, що припинення контрактів з Маском зекономить "мільярди доларів".

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском, заявивши, що він "дуже розчарований" ним. Це сталося після того, як Маск залишив свою головну консультативну посаду в Білому домі та згодом виступив проти масштабного податкового та бюджетного пакету президента.

Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.

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