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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 30161 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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SpaceX начинает вывод из эксплуатации кораблей Dragon из-за заявления президента США - Маск

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Илон Маск заявил о немедленном снятии с эксплуатации кораблей SpaceX Dragon из-за угроз Трампа отменить госконтракты. Это ставит под угрозу все миссии NASA.

SpaceX начинает вывод из эксплуатации кораблей Dragon из-за заявления президента США - Маск

Американский миллиардер Илон Маск заявил о немедленном снятии с эксплуатации кораблей SpaceX Dragon после угроз Дональда Трампа отменить госконтракты с его компаниями. Это ставит под угрозу все миссии NASA. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Илона Маска в соцсети Х (Twitter).

Детали

В четверг, 05 июня Илон Маск заявил, что компания SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon. Это стало реакцией на публичное заявление Дональда Трампа, который пообещал отменить все государственные контракты и субсидии, связанные с компаниями Маска.

"SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon", - написал он в ответ на заявление Трампа, что прекращение контрактов с Маском сэкономит "миллиарды долларов".

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск оставил свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента.

Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Маск заявил, что Трамп врет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.

Маск поддержал идею импичмента Трампа05.06.25, 23:02 • 3088 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
SpaceX Dragon
SpaceX
Белый дом
NASA
Дональд Трамп
Элон Маск
Соединённые Штаты
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