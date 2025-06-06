SpaceX начинает вывод из эксплуатации кораблей Dragon из-за заявления президента США - Маск
Киев • УНН
Илон Маск заявил о немедленном снятии с эксплуатации кораблей SpaceX Dragon из-за угроз Трампа отменить госконтракты. Это ставит под угрозу все миссии NASA.
Американский миллиардер Илон Маск заявил о немедленном снятии с эксплуатации кораблей SpaceX Dragon после угроз Дональда Трампа отменить госконтракты с его компаниями. Это ставит под угрозу все миссии NASA. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Илона Маска в соцсети Х (Twitter).
Детали
В четверг, 05 июня Илон Маск заявил, что компания SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon. Это стало реакцией на публичное заявление Дональда Трампа, который пообещал отменить все государственные контракты и субсидии, связанные с компаниями Маска.
"SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon", - написал он в ответ на заявление Трампа, что прекращение контрактов с Маском сэкономит "миллиарды долларов".
Напомним
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск оставил свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента.
Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Маск заявил, что Трамп врет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.
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