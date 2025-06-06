Состояние миллиардера Илона Маска за день сократилось на 34 млрд долларов - Bloomberg

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
07:51 • 5134 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

07:09 • 12154 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 59548 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 114249 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 84721 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 84566 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 83435 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 64448 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
5 июня, 08:39 • 91662 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

5 июня, 08:35 • 64907 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4.5м/с
52%
750мм
Популярные новости

Массированная атака россии: в Луцке прогремели взрывы, а по Чернигову ударили баллистикой

6 июня, 01:00 • 36343 просмотра

В россии заявили об атаке на район Саратова и Энгельса (видео)

6 июня, 01:38 • 8726 просмотра

В Киеве 16 пострадавших в результате ночной атаки рф

6 июня, 02:52 • 43697 просмотра

Тернопольская область пережила самую массовую атаку рф: в Тернополе задымление после взрывов, проводят замеры воздуха

03:23 • 18254 просмотра

В Киевской области из-за вражеского удара повреждены пути: некоторые поезда изменят маршрут

03:29 • 11342 просмотра
публикации

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

5 июня, 15:55 • 68541 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 154923 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 163019 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 220952 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 261793 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Рустем Умєров

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Белый дом

Турция

Германия

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 111177 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 76163 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 119773 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 344505 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 185429 просмотра
Актуальное

Хранитель

Шахед-136

Микоян МиГ-29

T-72

Нью-Йорк Таймс

Состояние миллиардера Илона Маска за день сократилось на 34 млрд долларов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Состояние Илона Маска сократилось на 34 млрд долларов из-за конфликта с Трампом. Причиной стали угрозы отмены госконтрактов и отказ в назначении руководителя NASA.

Состояние миллиардера Илона Маска за день сократилось на 34 млрд долларов - Bloomberg

Состояние миллиардера Илона Маска за один день сократилось на 34 млрд долларов из-за публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

34 миллиарда долларов были стерты из капитала Маска, что является второй по величине потерей в истории индекса миллиардеров Bloomberg, включающего 500 самых богатых людей планеты

- пишет издание.

Кроме того, убытки могут значительно возрасти, если Трамп прекратит государственные контракты Маска и лишит компании Tesla и SpaceX части доходов.

Детали

Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался сразу после того, как миллиардер ушел с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE) в администрации президента. А обострился после того, как Трамп отказался выдвинуть Джареда Айзекмана руководителем NASA, кандидатуру которого активно лоббировал миллиардер.

Далее Маск назвал проект бюджета США "отвратительной мерзостью" и призвал полностью его переделать. Дональд Трамп уже подписал документ под названием "большой прекрасный законопроект" (Big beautiful bill). По словам американского президента, предприниматель раздражен из-за того, что администрация отменила субсидирование автомобильной отрасли.

Напомним

Илон Маск заявил об немедленном снятии с эксплуатации кораблей SpaceX Dragon из-за угроз Трампа отменить госконтракты. Это ставит под угрозу все миссии NASA. 

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Новости МираФинансы
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Элон Маск
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9