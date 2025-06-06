Состояние миллиардера Илона Маска за день сократилось на 34 млрд долларов - Bloomberg
Киев • УНН
Состояние Илона Маска сократилось на 34 млрд долларов из-за конфликта с Трампом. Причиной стали угрозы отмены госконтрактов и отказ в назначении руководителя NASA.
Состояние миллиардера Илона Маска за один день сократилось на 34 млрд долларов из-за публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
34 миллиарда долларов были стерты из капитала Маска, что является второй по величине потерей в истории индекса миллиардеров Bloomberg, включающего 500 самых богатых людей планеты
Кроме того, убытки могут значительно возрасти, если Трамп прекратит государственные контракты Маска и лишит компании Tesla и SpaceX части доходов.
Детали
Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался сразу после того, как миллиардер ушел с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE) в администрации президента. А обострился после того, как Трамп отказался выдвинуть Джареда Айзекмана руководителем NASA, кандидатуру которого активно лоббировал миллиардер.
Далее Маск назвал проект бюджета США "отвратительной мерзостью" и призвал полностью его переделать. Дональд Трамп уже подписал документ под названием "большой прекрасный законопроект" (Big beautiful bill). По словам американского президента, предприниматель раздражен из-за того, что администрация отменила субсидирование автомобильной отрасли.
Напомним
Илон Маск заявил об немедленном снятии с эксплуатации кораблей SpaceX Dragon из-за угроз Трампа отменить госконтракты. Это ставит под угрозу все миссии NASA.