Состояние миллиардеров выросло на $6,5 трлн за последнее десятилетие - Oxfam

Состояние 3000 миллиардеров мира выросло на $6,5 трлн в реальном выражении за последнее десятилетие, по данным Oxfam, что эквивалентно 14,6% мирового производства, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В общей сложности 1% самого богатого населения мира заработал не менее $33,9 трлн в реальном выражении, что, по словам благотворительной организации, "достаточно, чтобы положить конец ежегодной глобальной бедности 22 раза".

Эти цифры появились на фоне растущих призывов различных правительств ввести налог на богатство международной элиты.

В Великобритании количество миллиардеров резко возросло с 15 в 1990 году до 165 в 2024 году, согласно отдельным данным Equality Trust, который обнаружил, что их среднее богатство выросло более чем на 1000% за тот же период.

В прошлом году Испания, Бразилия, Германия и Южная Африка подписали на саммите G20 предложение о минимальном налоге в 2% для сверхбогатых с целью сокращения неравенства и привлечения государственных средств. Прогнозы относительно потенциального влияния разнятся, но исследование ведущего французского экономиста Габриэля Цукмана показало, что это может дать до 250 млрд долларов дополнительных доходов.

Четыре страны призвали другие правительства поддержать кампанию, заявив, что налог для сверхбогатых дополнит переговоры об налогообложении цифровой экономики и усилия по введению глобального минимального корпоративного налога в 15% для многонациональных предприятий.

Министры Испании, Бразилии, Германии и Южной Африки заявили, что необходимо предпринять шаги для противодействия использованию налоговых убежищ, а также будет разработан сбор для предотвращения уклонения от уплаты налогов миллиардерами, которые предпочитают жить, например, в Монако или Джерси, но зарабатывают свои деньги в более крупных экономиках, таких как Великобритания или Франция.

Опрос, проведенный Oxfam, показал, что 86% людей поддерживают оплату государственных услуг путем "закрытия лазеек", которые позволяют богатым людям и крупным корпорациям использовать налоговые убежища.

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