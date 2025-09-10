Соучредитель Oracle Эллисон обошел Маска в списке богатейших людей мира

Состояние соучредителя Oracle Ларри Эллисона выросло на 101 млрд долларов и достигло 393 млрд долларов, что позволило ему обойти американского миллиардера, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска в списке самых богатых людей мира. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, положив конец почти годичному правлению Илона Маска на первом месте. По состоянию на 10:10 утра в Нью-Йорке состояние Эллисона выросло на 101 млрд долларов после того, как Oracle Corp опубликовала квартальные результаты, которые превзошли ожидания Oracle по крупным сделкам с OpenAI, Nvidia Fuel Cloud Turnaround и заявила о дальнейшем росте - пишет издание.

Отмечается, что увеличение состояния Эллисона до 393 миллиардов долларов позволило опередить Маска, состояние которого оценивается в 385 млрд долларов. Это самый большой однодневный рост, когда-либо зарегистрированный индексом.

Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, прежде чем потерять титул, уступив Джеффу Безосу из Amazon.com Inc и Бернару Арно из LVMH. Он вернул себе его в прошлом году и удерживал чуть более 300 дней.

Акции Oracle, которые уже выросли на 45% в этом году до закрытия торгов во вторник, взлетели на 41% в среду после того, как компания опубликовала значительное увеличение количества заказов.

Акции Tesla Inc, напротив, в этом году упали на 13%.

Напомним

В июле сообщалось, что Ларри Эллисон впервые занял второе место среди самых богатых людей мира, обогнав Марка Цукерберга. Это произошло после роста акций Oracle Corp, что увеличило его состояние до 251,2 млрд долларов.