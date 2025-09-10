Соучредитель Oracle Эллисон обошел Маска в списке богатейших людей мира

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
15:04 • 11129 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 25673 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 20273 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 23577 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 25431 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 55169 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 76627 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 60901 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34301 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38471 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
60%
756мм
Популярные новости
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 40857 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10 сентября, 10:25 • 39815 просмотра
Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объектPhoto10 сентября, 11:41 • 21320 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний13:09 • 8772 просмотра
Необходимо установить, кто управлял беспилотниками: Фицо о российских дронах в Польше13:20 • 10057 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
13:48 • 25667 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 55167 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 40869 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 76627 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 60901 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 7348 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 76530 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 69872 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 66060 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 134536 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервис)
E-6 Mercury
Детонатор

Соучредитель Oracle Эллисон обошел Маска в списке богатейших людей мира

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Состояние Ларри Эллисона выросло на 101 млрд долларов, достигнув 393 млрд долларов. Это позволило ему впервые стать самым богатым человеком мира, обойдя Илона Маска.

Соучредитель Oracle Эллисон обошел Маска в списке богатейших людей мира

Состояние соучредителя Oracle Ларри Эллисона выросло на 101 млрд долларов и достигло 393 млрд долларов, что позволило ему обойти американского миллиардера, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска в списке самых богатых людей мира. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, положив конец почти годичному правлению Илона Маска на первом месте. По состоянию на 10:10 утра в Нью-Йорке состояние Эллисона выросло на 101 млрд долларов после того, как Oracle Corp опубликовала квартальные результаты, которые превзошли ожидания Oracle по крупным сделкам с OpenAI, Nvidia Fuel Cloud Turnaround и заявила о дальнейшем росте 

- пишет издание.

Отмечается, что увеличение состояния Эллисона до 393 миллиардов долларов позволило опередить Маска, состояние которого оценивается в 385 млрд долларов. Это самый большой однодневный рост, когда-либо зарегистрированный индексом.

Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, прежде чем потерять титул, уступив Джеффу Безосу из Amazon.com Inc и Бернару Арно из LVMH. Он вернул себе его в прошлом году и удерживал чуть более 300 дней.

Акции Oracle, которые уже выросли на 45% в этом году до закрытия торгов во вторник, взлетели на 41% в среду после того, как компания опубликовала значительное увеличение количества заказов.

Акции Tesla Inc, напротив, в этом году упали на 13%.

Напомним

В июле сообщалось, что Ларри Эллисон впервые занял второе место среди самых богатых людей мира, обогнав Марка Цукерберга. Это произошло после роста акций Oracle Corp, что увеличило его состояние до 251,2 млрд долларов.

Павел Башинский

Новости МираТехнологии
Ларри Эллисон
Amazon
Тесла, Инк.
Марк Цукерберг
OpenAI
SpaceX
Bloomberg L.P.
Джефф Безос
Илон Маск