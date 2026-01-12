В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові

В Україні уперше запустили 5G - пілот у Львові, наступні міста - Бородянка та Харків, повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні в центрі Львова запустили пілот 5G. Основна перевага цієї технології - швидкість передавання даних - близько 500 Мбіт/с на абонента, - написав Федоров. - Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе нам відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском. Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні".

З його слів, наразі у Львові збудовано 20+ базових станцій 5G.

"Після погоджень із Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технології - ми масштабуємо пілот. У січні 5G запрацює в Бородянці, у лютому - у Харкові, а згодом і в інших містах України", - повідомив Федоров.

"Поки ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, ми продовжуємо модернізувати й будувати Україну на базі найсучасніших технологій. Запуск пілоту 5G - чіткий сигнал світу, що Україна рухається до майбутнього", - наголосив Федоров.

