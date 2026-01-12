В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові

$43.080.09
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
08:44 • 11434 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 11600 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 16796 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 27566 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 35795 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 32394 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 31158 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
11 січня, 09:33 • 58517 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 38800 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів04:28
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму05:52
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21
Парад сили і моментістини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 09:33
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Крим
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Шахед-136

В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові

Київ • УНН

 • 94 перегляди

В Україні вперше запустили пілот 5G у Львові, досягнувши швидкості близько 500 Мбіт/с. Наступними містами будуть Бородянка та Харків.

В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові

В Україні уперше запустили 5G - пілот у Львові, наступні міста - Бородянка та Харків, повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні в центрі Львова запустили пілот 5G. Основна перевага цієї технології - швидкість передавання даних - близько 500 Мбіт/с на абонента, - написав Федоров. - Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе нам відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском. Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні".

З його слів, наразі у Львові збудовано 20+ базових станцій 5G.

"Після погоджень із Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технології - ми масштабуємо пілот. У січні 5G запрацює в Бородянці, у лютому - у Харкові, а згодом і в інших містах України", - повідомив Федоров.

"Поки ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, ми продовжуємо модернізувати й будувати Україну на базі найсучасніших технологій. Запуск пілоту 5G - чіткий сигнал світу, що Україна рухається до майбутнього", - наголосив Федоров.

Повноцінний запуск 5G відкладено до кінця воєнного стану - Мінцифри03.10.25, 15:47 • 4433 перегляди

Юлія Шрамко

Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Михайло Федоров
Україна
Бородянка
Львів
Харків