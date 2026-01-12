$43.080.09
10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
публикации
Эксклюзивы
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове

Киев

 358 просмотра

В Украине впервые запустили пилот 5G во Львове, достигнув скорости около 500 Мбит/с. Следующими городами будут Бородянка и Харьков.

В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове

В Украине впервые запустили 5G - пилот во Львове, следующие города - Бородянка и Харьков, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в центре Львова запустили пилот 5G. Основное преимущество этой технологии - скорость передачи данных - около 500 Мбит/с на абонента, - написал Федоров. - Львов становится технологической лабораторией, которая поможет нам отработать все технические моменты перед национальным запуском. Город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине".

По его словам, сейчас во Львове построено 20+ базовых станций 5G.

"После согласований с Генеральным штабом ВСУ и успешного тестирования технологии - мы масштабируем пилот. В январе 5G заработает в Бородянке, в феврале - в Харькове, а затем и в других городах Украины", - сообщил Федоров.

"Пока враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, мы продолжаем модернизировать и строить Украину на базе самых современных технологий. Запуск пилота 5G - четкий сигнал миру, что Украина движется к будущему", - подчеркнул Федоров.

Юлия Шрамко

