В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове

В Украине впервые запустили 5G - пилот во Львове, следующие города - Бородянка и Харьков, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в центре Львова запустили пилот 5G. Основное преимущество этой технологии - скорость передачи данных - около 500 Мбит/с на абонента, - написал Федоров. - Львов становится технологической лабораторией, которая поможет нам отработать все технические моменты перед национальным запуском. Город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине".

По его словам, сейчас во Львове построено 20+ базовых станций 5G.

"После согласований с Генеральным штабом ВСУ и успешного тестирования технологии - мы масштабируем пилот. В январе 5G заработает в Бородянке, в феврале - в Харькове, а затем и в других городах Украины", - сообщил Федоров.

"Пока враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, мы продолжаем модернизировать и строить Украину на базе самых современных технологий. Запуск пилота 5G - четкий сигнал миру, что Украина движется к будущему", - подчеркнул Федоров.

Полноценный запуск 5G отложен до конца военного положения - Минцифры